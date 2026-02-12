Cambalada lleva la alegría del Carnaval de Badajoz a los niños hospitalizados

Es la primera vez que una comparsa visita el hospital. Cambalada se ha presentado este jueves en el Materno Infantil para llevar la alegría característica del Carnaval de Badajoz a los niños ingresados. Los integrantes más jóvenes del grupo se pusieron su disfraz del pasado año para repartir sonrisas entre la quinta y la séptima planta del hospital. Además, también se llevaron chapas, pines y el nuevo álbum de cromos del Carnaval ‘Badacards’.

A las cinco de la tarde esperaban vestidos de colores a las afueras del hospital para poder entrar a las habitaciones de los más pequeños. El personal sanitario abrió las puertas y con una sonrisa les conducían hasta dentro. Comenzaron en la planta de oncología infantil, donde repartieron regalos y alegría a cada paso. Siguieron su camino por las habitaciones donde algunos de los niños se vistieron con gafas y sombreros envueltos en el ambiente carnavalero que se respiraba. La comparsa convirtió el cuarto en un desfile con sus bailes y les enseñó la importancia del Carnaval de Badajoz mientras hojeaban las páginas del álbum.

Iniciativa

La iniciativa de esta visita surgió del antiguo presidente de la comparsa, Javier González, que debido a una experiencia personal habló con la supervisora del hospital y se organizó el encuentro entre la comparsa y los niños. Aunque todos querían compartir este momento con los pequeños, solo pudieron ir diecisiete integrantes, ya que les pidieron que fueran un número reducido. La comparsa decidió que al final fueran los más jóvenes los que acompañaran a los niños, porque también eran los que estaban más ilusionados en apuntarse. "Venimos a traer un poquito de Carnaval al materno que también hace falta, sobre todo para los niños que llevan mucho tiempo ingresados", comentó el presidente de Cambalada, Antonio Vadillo.

Álbum de cromos

El equipo de ‘Locos por los cromos’, en cuanto se enteraron de la iniciativa de la comparsa en visitar el hospital decidieron regalar álbumes de cromos ‘Badacard’ para repartirlos entre los más pequeños. También llevaron las chapas y pines, tanto de su comparsa como de las que les ofreció el ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Durante la visita, los integrantes contaron a los pequeños cómo se vive el Carnaval. La comparsa, que fue ganadora del primer premio el pasado año, ha podido cumplir el objetivo que buscaba: llevar a los menores el ambiente carnavalero a pesar de estar hospitalizados.