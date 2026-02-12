Los celadores de Badajoz salen a la calle para exigir una oposición "más justa"

La Plataforma de Celadores y Celadoras de Extremadura, creada recientemente, ha convocado en la mañana de este jueves concentraciones a lo largo de la región, entre ellas, una a las puertas de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, en la avenida de Huelva, para exigir unas oposiciones "más justas". Alegan que los exámenes de acceso requieren conocimientos de medicina, enfermería e informática, y se ven obligados a estudiar un temario que no tiene relación con sus funciones como celadores.

"Para entrar solo necesitamos un certificado de escolaridad, pero nos hacen preguntas muy específicas, de médicos, de enfermeros o de informáticos", denuncia María Soledad Gutiérrez, representante de la Plataforma de Celadores y Celadoras de Extremadura. Según explica, "están jugando con el tiempo, el dinero de mucha gente y la cantidad de horas que dejamos de estar con nuestra familia".

Contenidos innecesarios

Consideran que los contenidos son innecesarios para evaluar su acceso en esta categoría profesional, más aún cuando un celador no consta como personal sanitario: "Se vio claramente en la época del Covid que nosotros no éramos personal sanitario. No teníamos riesgo en el trabajo aunque éramos los primeros que tratábamos a los pacientes, los cogíamos y los movilizábamos".

En su manifiesto, los celadores alegan que su profesión no requiere saber los síntomas médicos de un paciente enfermo, sino que sus competencias se centran en la movilización y atención adecuada de los mismos.

La plataforma fue creada tras la finalización de las oposiciones de celador del 25 de enero de este año, en las que más de 5.000 opositores se presentaron para las 170 plazas que ofertaba el Servicio Extremeño de Salud (SES): "Queríamos hacer una plataforma libre sin ser sindicalistas, no venimos aquí a luchar contra nadie, venimos a que se sienten con nosotros y nos escuchen". Este colectivo ya cuenta con más de 1.200 celadores procedentes de toda la región.

Protesta de celadores por un examen digno en la puerta del Hospital Perpetuo Socorro / La Crónica de Badajoz

300 celadores pacenses

A esta concentración en frente a la Gerencia del Área de Salud de Badajoz han asistido en torno a 100 personas. Sin embargo, se han producido otras dos convocatorias en los hospitales Perpetuo Socorro, en el Materno Infantil y en el Universitario de Badajoz.

Gutiérrez estima que en total han participado de esta movilización unos 300 los celadores que han salido a la calle en la ciudad. Asimismo, la plataforma de celadores ha animado a secundar esta protesta a los celadores de todos los centros sanitarios de la región, fuera cual fuera el origen de ellos.

Respuesta de la Junta de Extremadura

Por su parte, la Junta de Extremadura a través del SES, a preguntas de este medio, defiende el rigor de la preparación de los cuestionarios de las oposiciones. Explican que el programa de materias de la oposición de celador consta de 15 temas, entre ellos varios referidos a las funciones de los celadores. Estos criterios para la oposición aparecen en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de 26 de diciembre de 2024, en el que se publica dicha convocatoria.

El SES también se manifiesta ante la presunta filtración del examen que se ha denunciado a través de redes sociales, que las "preguntas del ejercicio fueron llevadas a cabo con absoluto rigor, pudiendo afirmar que no se produjo ningún tipo de filtración antes de la celebración del ejercicio". Además, aseguran que "las instrucciones que tenían los opositores indicaban claramente que antes de abandonar el aula debían entregar tanto la hoja de respuestas como el cuestionario del examen", por lo que no se hacen responsables de la publicación de las preguntas cuando finalizó la prueba.

Del mismo modo, afirman que "los aspirantes dispusieron de un plazo de tres días hábiles" para poder pedir la anulación de las preguntas y "formular impugnaciones". E indican que esta es la única "forma válida" de reclamar "y no a través de escritos enviados a redes sociales". Así, indican que "una vez recibidas las impugnaciones válidamente presentadas", el tribunal procederá a analizarlas y "adoptará las decisiones" que estimen oportunas, confirman desde el SES.