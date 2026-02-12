Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de Jesús Amante Jazz Trío en El Espantaperros

El trío de músicos comenzará el espectáculo a las 21.30 horas.

Álvaro Sánchez

El grupo de música ‘Jesús Amante Jazz Trío’ ofrece un concierto de jazz en el bar El Espantaperros, en la calle Hernán Cortés. El evento tendrá lugar a las 21.30 horas.

Se trata de una agrupación integrada por Jesús Amante, encargado del piano y músico referente en la cultura jazzística pacense; Rafa Prieto, guitarrista autodidacta orientado principalmente al rock y al jazz; y Luis Jiménez, baterista con una amplia trayectoria dentro del sector musical en Extremadura. Este grupo ha tocado en distintos puntos de la Península Ibérica. El concierto contará también con la colaboración de Claudia Chacón, contrabajista licenciada en el Conservatorio de Badajoz. La entrada será gratuita hasta completar el aforo

