Sentencia de conformidad en la Audiencia Provincial
Condenado en Badajoz por agarrar a una niña de 4 años para realizarle tocamientos en plena calle
El tribunal impone al acusado un año de de prisión al aplicarle la eximente incompleta de anomalía psíquica y cumplirá la pena en un psiquiátrico, donde ya se encuentra internado actualmente
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un hombre por agarrar a una niña de 4 años para intentar realizarle tocamientos de carácter sexual en plena calle, propósito que no llegó a conseguir.
El juicio por estos hechos, ocurridos en 2022, estaba previsto este jueves, pero un acuerdo entre la fiscalía y la defensa ha evitado su celebración y se ha dictado sentencia de conformidad.
El tribunal le ha impuesto un año de prisión por un delito de agresión sexual a menor, tras aplicarle la eximente incompleta de anomalía psíquica.
El procesado se encuentra interno actualmente en un psiquiátrico por la discapacidad que padece, donde cumplirá la pena a la que ha sido condenado.
El ministerio público solicitaba inicialmente 2 años de cárcel y la defensa, la absolución.
Además, tendrá que indemnizar a la víctima, a través de sus tutores, con 2.000 euros por los daños morales y se le prohíbe acercarse a la víctima, su domicilio, centro de estudios o lugares que frecuente así como comunicarse con ella por un periodo de 5 años.
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente
- Investigado un vecino de Badajoz por circular duplicando la velocidad y la tasa de alcohol permitida
- La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio
- La Alcazaba de Badajoz y Puerta Palmas tendrán gemelos digitales