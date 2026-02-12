La Filmoteca de Badajoz proyecta ‘Sirât’

La Filmoteca de Extremadura proyecta esta tarde en su sede de Badajoz -el Centro Joven- la película Sirât’. El largometraje, protagonizado por Sergi López y producida por los hermanos Almodóvar, cuenta la historia de un hombre y su hijo, que llegan a una rave perdida en Marruecos.

Van en busca de Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez, rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Se juntan con un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

Múltiples nominaciones en los grandes premios

Desde su estreno, ‘Sirât’ ha aparecido en la lista de nominaciones de destacados premios, como los Goya, a los que acude con 11 candidaturas, lo que la ha convertido en la segunda cinta más nominada en la historia de estos galardones del cine español. Además, cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro y otras dos a los Oscar, una de ellas como mejor película extranjera.

Su director, Oliver Laxe, hijo de emigrantes gallegos, tras completar sus estudios en Comunicación Audiovisual, se trasladó a Tánger (Marruecos). Quince años después de su primera presentación en Cannes, y después de haber participado y ganado premios en todas sus secciones, llega con ‘Sirât’ a la meca del cine.