El Gévora pone a prueba su mejoría ante un candidato al título

Hueso duro de roer el que tendrá delante el Gévora el próximo domingo a las 17.30. Los hombres que dirige Martín Fernández se miden en su campo al Jaraíz, tercer clasificado del grupo, para poner a prueba su mejoría en la competición.

Y es que el Gévora consiguió romper una mala racha de trece encuentros seguidos sin ganar tras imponerse en la pasada jornada al Montehermoso a domicilio.

Pese a que la escuadra cacereña comenzó adelantándose en el marcador, los goles de Isma Perera, Bachuri y Josito, todos desde el punto de penalti, sirvieron para que los pedáneos sumaran tres puntos vitales en su lucha por la permanencia.

El Gévora buscará prolongar las buenas sensaciones este domingo, aunque el rival que tendrán delante no se lo pondrá nada sencillo. El Jaraíz visita el Municipal en tercer lugar y necesitado de puntos tras sufrir una inesperada derrota en la pasada jornada.

El Calamonte, rival directo de los verdinegros por la salvación, consiguió una soberbia victoria en feudo pimentonero tras imponerse por 1-2. Pedroso en propia puerta puso por delante a los de Cubi, pero el Jaraíz conseguiría empatar en el minuto 77 por mediación de Gallardo. Cuando todo parecía indicar que el empate sería el resultado final, Sergio Reyes hacía el definitivo 1-2 y dejaba de vacío al Jaraíz, que buscará redimirse este domingo en Gévora para no distanciarse más del Don Benito.