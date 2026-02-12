José Antonio Casablanca: "Que me canten las murgas es un privilegio"

-¿Qué espera de este Carnaval?

-Espero lo de todos los años: que sea una gran fiesta.

-Sabemos que habrá más participación en el desfile del domingo. Llegará un momento en que se tendrá que decidir qué se hace si continúa creciendo. O no.

-La mayoría de la gente no verá el desfile entero, sino a trocitos, puede estar un rato viéndolo y participar ese día de otras actividades. A lo mejor no tiene por qué acortarse. A lo mejor está bien el actual formato. Mientras las agrupaciones estén contentas y todavía podamos aguantar en estos niveles, no nos supone ningún problema. Si tuviésemos un desfile que se fuese a 24 horas sí sería un problema, pero todavía estamos muy lejos de eso. Además, pese a que hay más agrupaciones desfilando y más componentes, hemos recortado muchos los tiempos, porque los hemos optimizado gracias a la aplicación de control de tiempos para los jurados y lo rápido que se dan los resultados. Todo lo que hemos ido alargando en participación lo hemos recortado por otro lado y el desfile es igual de largo ahora que hace tres o cuatro años, pese a que la participación es mucho mayor. Este año estamos en torno a 120 agrupaciones y casi 12.000 personas participando y calculo que el desfile durará media hora más, como mucho, respecto al del año pasado, o quizá menos. Hay 6 minutos desde que sale una agrupación y la siguiente y está todo muy bien organizado. No se estira tanto la duración. Y teniendo en cuenta que los artefactos van a querer seguir desfilando, aunque lo hiciesen fuera de concurso. El desfile es un gran escaparate y aunque no haya tanto público a última hora como a primera, todo el mundo quiere hacer ese recorrido. Si se puede dar la posibilidad de que todos lo disfruten, ¿por qué la vamos a negar?. En el momento en que surgan problemas de otro tipo, lo plantearemos.

-Una de las consecuencias positivas de que dure tanto el desfile es que han aumentado las pernoctaciones el domingo de Carnaval.

-Todo tiene su lado positivo. Un desfile de 5 horas tampoco te garantiza que lo vaya a ver todo el mundo. Pero uno de diez horas sí garantiza que haya más pernoctaciones, los hosteleros están más contentos, venden más. Se puede hacer, está bien organizado y no lo vemos como un problema.

-¿Se implica la hostelería con el Carnaval de Badajoz?

-Hay un poquito de todo, como con las agrupaciones o la gente que está en la calle. Hay hosteleros que se implican muchísimo, otros menos, y los hay que cierran en carnavales. Pero en términos generales, muy bien, porque la hostelería entiende que el Carnaval es una gran oportunidad, no solo para hacer negocio, sino para ofrecer una imagen de marca ligada a la fiesta. Hay muchos negocios que se implican con actuaciones de murgas, organizando convivencias con comparsas o actividades que son un plus. Por norma general se comportan muy bien.

"El segundo fin de semana del Carnaval es para el disfrute del propio carnavalero"

-Según los datos de año pasado, el 93% de los visitantes se concentraron los primeros cinco días. ¿Aspira el ayuntamiento a cambiar esa dinámica para que el segundo fin de semana también atraiga visitantes o cree que está bien estructurado de esta manera?

-Si el segundo fin de semana lo tuviésemos también hasta arriba, mucho mejor. Todo lo que sea bueno para los negocios y para la gente, fenomenal. Pero hay que entender que los primeros cinco días de Carnaval son muy intensos y esa intensidad no se puede mantener muchos días, porque hay vecinos que tienen que conciliar con el descanso, negocios que necesitan unos días para limpiarlos, arreglarlos e incluso tomar unas vacaciones. En otros carnavales con esta duración, en Cádiz y otros sitios donde duran más de diez días, hasta un mes, siempre pasa eso. Se van estirando y los siguientes fines de semana la participación baja. De hecho, esos fines de semana se están utilizando en todos lados, y aquí igual, para que sean de disfrute del propio carnavalero, que los primeros días no disfruta tanto porque está inmerso en su concurso y es el momento de poder estar con tu grupo sin tener esa presión de desfilar o cantar. El segundo fin de semana no es el primero, pero es una oportunidad para seguir celebrando actividades carnavaleras y disfrutarlas de otra manera.

-Valdepasillas insiste en alargar su desfile por Sinforiano Madroñero.

-Entiendo que Valdepasillas tiene su insistencia, como la tienen otros barrios. Lo que pasa es que por lo que sea Valdepasillas tiene más repercusión en la prensa y se les oye más. Pero hay otros barrios que también piden más carnavales e incluso el mismo día que Valdepasillas. No podemos organizar un gran desfile todos los días en todos los barrios. El ayuntamiento ya organiza el gran desfile el domingo de Carnaval. A Valdepasillas estamos permitiendo un desfile con un recorrido bastante largo, en Godoredo Ortega Muñoz, Jacinta García Hernández y Tomás Romero de Castilla. Evidentemente no tanto como el gran desfile del domingo, pero sí un recorrido de muchos metros. Tampoco tiene la misma participación de agrupaciones y no necesita que sea tan largo. Quieren meterlo por Sinforiano Madroñero porque creen que así pueden lucirmo más y es mejor para el barrio. Yo lo respeto, pero nosotros ya tenemos un gran desfile al que dedicamos mucho esfuerzo y no podemos seguir organizando otros el resto de los días, porque lo quieren otros barrios. Tendríamos que dar esa oportunidad a todos y es inviable. Aparte de lo que implica la organización. No es verdad que la asociación de vecinos se haga cargo de todo. La policía, las vallas, las medidas de seguridad y los permisos los pone el ayuntamiento. Pagar a las comparsas y artefactos que desfilan es una mínima parte de todo lo que cuesta organizar un desfile. No lo ven porque no se encargan, pero nosotros como organizadores sabemos el gran esfuerzo que supone y los servicios municipales están ya saturados con el Carnaval. No podemos saturarlo más.

-¿Cómo lleva las alusiones que le dirigen las murgas en el Comba?

-Me encanta que me canten, sobre todo cuanto me cantan con gracia. Con Los Rayanos se me saltaron hasta las lágrimas. Yo soy muy murguero. Lo era antes de estar en murgas, lo sigo siendo, me siguen encantando, pese a que ahora por desgracia no puedo subir con mi murga a las tablas. Disfruto mucho y que me canten es un privilegio.

-Cada vez hay más murgas callejeras, que no actúan en el López de Ayala. ¿Es bueno o es malo?

-Para mí es bueno. Evidentemente nosotros hacemos una apuesta muy grande por el Concurso de Murgas y queremos que haya la mayor participación posible. Estamos teniendo muchos participantes, con una excelentísima calidad, porque las murgas han ido creciendo cada vez más en calidad y lo estamos viendo, pese a que no crecemos en número, los jurados lo tienen más difícil cada año para elegir los pases y quiénes ganan. Pero la calle es un elemento muy importante de nuestro Carnaval. Yo entiendo que hay muchas que salen del concurso y se han dedicado a la calle porque sacar una murga es complicado, requiere mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas horas de dedicación y no todo el mundo se lo puede permitir. Hay una brecha generacional: los hijos de los murgueros de antaño empezaron a montar murgas, los padres ya no están como murgueros y están los hijos, que son mayores, unos se reagrupan, otros desaparecen y pronto vendrá la segunda generación, que estamos viendo ahora en el Combita. Es un ciclo que en Badajoz ocurre y que esperamos darle mas continuidad. Pero la calle es un elemento muy importante, se disfruta de otra manera, haciendo repertorios que no pueden sacar a concurso porque no se ciñen a las normas y que están muy bien.

-El Combita sigue en horas bajas.

-Para mí no lo está. Lo que ocurre es que ahora mismo no existe el proyecto de Aulas de Carnaval que antes funcionaba. Lo que hacía era llevar repertorios a todos los colegios, que tenían una murga como actividad extraescolar y podían participar muchas. Ahora mismo ese proyecto no existe por las circunstancias contractuales. Es muy difícil sacarlo adelante con la Ley de Contratos Públicos en la mano, porque no existen empresas dedicadas al Carnaval, ni un título formativo sobre murgas. Cuando sacas una licitación para que se presenten empresas -porque el ayuntamiento no tiene personal cualificado en murgas, no existe una oposición para trabajadores propios- implica que se pueda presentar una academia de música, por ejemplo, cuyos músicos no saben de carnavales. No es el objetivo de ese proyecto y no estaría funcionando. La manera de que funcione es que los propios carnavaleros se impliquen. Pero claro, la Administración no puede contratar a carnavaleros como tales. Tiene que contratar empresas que se dedican a algo. Estamos en una tesitura difícil de superar, aunque seguimos trabajando y esperamos que se resuelva cuanto antes.

"Tenemos bastante bien definido ya con la Consejería de Educación cómo sacar adelante las Aulas de Carnaval"

-Para retomar las Aulas de Carnaval

-Si, porque creemos que el proyecto era bonito, ligado a los colegios, y queremos que vuelva a existir. Llevo dos años y pico de concejal, trabajando intensamente con los servicios municipales y con la Junta de Extremadura, con la Consejería Educación, dándole unas vueltas para ver cómo podemos sacar esa licitación adelante. La tenemos bastante definida ya. Espero que la podamos sacar pronto y que puedan presentarse empresas y dar ese servicio.

-El año pasado al hacer balance de la edición de 2025 anunció un Plan Estratégico del Carnaval. ¿Es necesario y existe?

-No solo lo tenemos en mente, sino que lo estamos dejando todo por escrito. No solo el Carnaval actual, sino el Carnaval hacia el que queremos ir. Nosotros no improvisamos. Todo lo tenemos muy meditado y muy trabajado. Es verdad que hay circunstancias sobrevenidas o inconvenientes imprevistos. Pero el Carnaval está muy trabajado, lo conocemos mucho, tanto desde Ferias y Fiestas como desde el resto de servicios municipales que se implican. Además, contamos con la colaboración de muchas personas ligadas a la fiesta, con las que trabajamos intensamente durante todo el año, bien a través de las agrupaciones y federaciones de carnavaleros, como con la hostelería. Faltaría un poco más de coordinación para los siguientes carnavales. Pero es algo que trabajamos todos los años.

-¿Con quienes falta coordinación?

-Falta que se coordinen todos entre ellos: los hosteleros con los carnavaleros, con los murgueros, los comparseros, con el ayuntamiento, con los servicios. De cara al futuro intentaremos estar mucho más integrados y funcionar en armonía, que es el objetivo de todo.

-De nuevo hay polémica con el Museo del Carnaval. ¿Cuándo podrá abrir de manera permanente?

-Estamos trabajando en ello también. Es complicado. Cuando se creó el Museo del Carnaval se hizo con una aportación de la Junta y otra municipal, a partes iguales. La de la Junta fue una subvención nominativa a la que iba ligada la contratación del personal del museo. La ley de subvenciones ha cambiado y todas las nominativas están desapareciendo. Además se empezó a dar como extraordinaria, que se puede conceder un año pero no siempre y se pierden si no hay un presupuesto aprobado, porque el capítulo cuarto de subvenciones no se prorroga al año siguiente. Una vez que se aprueba el presupuesto, la resolución tarda meses en llegar y ese tiempo tendrías que cerrar el museo y despedir al personal. Así estaba funcionando. Durante unos años se pudo hacer, pero no con la ley de ahora. Estamos trabajando en un convenio de colaboración nuevo que nos permita abrir el Museo del Carnaval con medios propios y con la ayuda de la Junta de Extremadura. Eso implica que tenemos que cambiar el modelo de funcionamiento, creando nuevos puestos de trabajo, una nueva RPT, una nueva oferta pública de empleo y asumiéndolo el ayuntamiento con la colaboración de la Junta a través de este convenio. Tenemos ya un borrador, que nos ha pasado la Junta. Estamos trabajándolo desde los servicios municipales para darle forma y materializarlo y espero tenerlo en marcha cuanto antes. Independientemente de eso seguimos trabajando para mantenerlo abierto, si no todo el año, el máximo tiempo posible. Estos carnavales lo tendremos abierto y siempre que podamos, porque queremos potenciarlo y enseñarlo. En un futuro espero que no muy lejano tendremos novedades.

-¿El convenio con la Junta?

-Y otras cosas también, pero ya no voy a contar nada más.

-¿Por qué no?

-Porque no.

-¿Hacia dónde va el Carnaval de Badajoz?

-Ahora mismo estamos viendo que está yendo a un modelo mucho más participativo en cuanto a las comparsas, artefactos y grupos de animación y entendemos que en los próximos años va a seguir creciendo, aunque no al ritmo actual, porque llega un momento en que se empieza a ralentizar. Crece la cantidad de gente en la calle y la capacidad que tiene Badajoz de hospedaje es la que hay, aunque podrá aumentar. Pero sobre todo hacia un modelo de Carnaval que crezca en la calidad de todas las actividades que se desarrollen. Ya lo estamos haciendo, dando profesionalidad a todo lo que se organiza.

-¿Profesionalidad?

-Sí, por ejemplo no hace tanto que los jurados estaban puntuando en una hoja de papel y ahora a través de una aplicación informática. No hace tanto que los registros de tiempo se hacían con un control a mano y ahora mismo se hace escaneando un QR y una aplicación hace los cálculos de las penalizaciones automáticamente. Puedes ver dónde va cada comparsa en el desfile. Estamos mejorando mucho en una mayor profesionalización y calidad de todos los concursos.

-El de Badajoz es un Carnaval provincial y regional.

-Las comparsas de fuera en su momento le dieron un plus de calidad al Carnaval de Badajoz por ser mucho más numerosas y con propuestas diferentes e interesantes. Las de Badajoz se han sumado a ese carro y ahora mismo tenemos un desfile en el que es muy difícil saber qué comparsa va a ganar, porque hay muchísimo nivel.