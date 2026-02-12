¡Menudas murgas!: siete agrupaciones mantienen viva la llama del Combita en el Carnaval de Badajoz

Siete murgas, 190 pequeños murgueros y un teatro López de Ayala abarrotado de público. El Concurso Oficial de Murgas Infantiles y Juveniles (Combita) resiste y, aunque hace ya varias ediciones que la participación no tiene nada que ver con la de hace unos años -cuando llegaron a subirse al escenario cerca de una treintena de agrupaciones-, las que este jueves por la tarde han cantado han demostrado que la llama sigue viva, que hay ganas y cantera de sobra.

Los nervios y la emoción ya se palpaban en los últimos ensayos en los camerinos. Los encargados de romper el hielo han sido los Pájaros a volar, del colegio Ciudad de Badajoz de la barriada de Llera. En su segundo año en el Combita, han dejado claro que la experiencia es un grado y han interpretado su repertorio con gracia y soltura. Se han metido en el papel de pollitos a los que la madre anima a emprender el vuelo en solitario, porque no quiere tenerlos "en el nido hasta cumplir los 40".

La murga Pájaros a volar, del colegio Ciudad de Badajoz. / S. GARCÍA

Han cantado a los maestros y han presumido de ser extremeños y de Extremadura, pero también han sido críticos con los precios de la vivienda y alquileres y han lamentado que cada vez haya menos murgas en el Combita.

También Somos Colegas, del colegio Maristas, que ha salido en segundo lugar al escenario como una singular pandilla de la que formaban parte desde Menacho hasta Carolina Coronado, Manuel Godoy, el obispo Marín de Rodezno y el mismísimo fundador de la ciudad, Ibn Marwan, han reivindicado la importancia de que se potencie este concurso, porque la cantera es el futuro del Carnaval. Han recordado el ayuntamiento que es mejor plantar los árboles en primavera y no en verano, porque se secan, y han parodiado una conversación entre el refinado lenguaje de los ilustres de Badajoz y el 'bro' y el 'literal' que repiten una y otra vez los más jóvenes. La conclusión ha sido que lo importante es "comunicar".

La murga Somos Colegas, de los Maristas. / S. GARCÍA

Homenaje a los abuelos

En tercer lugar ha actuado la murga del colegio la Compañía de María, que regresaba al Combita tras varios años en blanco, con ganas renovadas. Con el nombre de A la salida te espero, estos pequeños murgueros que debutaban en las tablas del López de Ayala han rendido un entrañable homenaje a los abuelos, que los cuidan y miman. Unos en el papel de colegiales y otros en el de abuelos y abuelas tras la reja del colegio, han enviado un mensaje que no se debe olvidar: hay que aprovechar el tiempo para disfrutar al máximo los unos de los otros.

Murga A la salida te espero, del colegio la Compañía de María. / S. GARCÍA

Moralito y la pandilla del pincel, del colegio Luis de Morales, han arrancado las carcajadas del público desde el primer momento. Con un tipo que rendía homenaje al gran pintor que da nombre a su centro han llenado el escenario, pese a ser solo 12 componentes, y han conseguido contagiar su alegría por la llegada del Carnaval.

Moralito y la pandilla del pincel, del colegio Luis de Morales. / S. GARCÍA

Los guardianes del museo, del colegio Enrique Iglesias, pisaban las tablas por segundo año. La experiencia es un grado, pero minutos antes de actuar reconocían que estaban "muy nerviosos". Muy metidos en su tipo han animado a disfrutar del Carnaval "de verdad" que es el de la calle.

Los guardianes del museo, del colegio Enrique Iglesias. / S. GARCÍA

Los Charpicaos, vinculados a la murga Almaridi, han dejado claro que por sus venas corre sangre murguera y han demostrado que tienen tablas de sobra. De piratas informáticos, han destacado por sus voces, letras y puesta en escena. No se han olvidado de dar un 'tirón de orejas' al alcalde por el 'basurazo' y han recordado que si los mayores critican a los niños por dedicar mucho tiempo a las pantallas, deberían pensar por qué les riñen cuando juegan en la calle haciendo ruido.

La murga Los Charpicaos. / S. GARCÍA

Revolución del Carnaval

Pese a su nombre, Una murga en extinción, la del colegio Los Glacis, ha sido la agrupación más numerosa, con medio centenar de integrantes. Como guardianes de la naturaleza, han cantado a los pregoneros, Sanguijuelas del Guadiana, han pedido que no se contamine el planeta y que se proteja el medioambiente y han animado a los pacenses a sumarse a la "revolución del Carnaval".

Una murga en extinción, del colegio Los Glacis. / S. GARCÍA

En el Combita, al que han asistido el alcalde, Ignacio Gragera, y el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, no hay competición, todos los participantes han recibido un obsequio y cada colegio un diploma. En aplausos y vítores han quedado empatados. El público ha recompensado el esfuerzo y entusiasmo de los niños y de los responsables que los han acompañado hasta llegar al López de Ayala.