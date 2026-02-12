Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Museo del Carnaval de Badajoz reabre este viernes hasta el domingo 22

Con horario de mañana y tarde

El Museo del Carnaval de Badajoz está en la avenia Ramón y Cajal.

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Museo del Carnaval, cerrado desde hace dos años, reabre estos días, coincidiendo con la celebración de esta fiesta, como ya hizo el año pasado.

Permanecerá abierto desde hoy viernes hasta el domingo 22. Entre otros contenidos, este museo muestra los trajes de las comparsas ganadoras de la edición anterior. La federación que agrupa a una parte de estas agrupaciones ha decidido no aportarlos, porque las instalaciones no están abiertas todo el año.Por este motivo, se exhiben trajes que ya estaban expuestos y se han añadido los de comparsas no federadas que sí han accedido a prestarlos, como Vendaval y Dekebais.

El horario es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. El martes 17 y los domingos, solo por la mañana.

