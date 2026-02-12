El PSOE exige al Ayuntamiento de Badajoz las auditorias "obligatorias" de los centros de mayores

El grupo municipal socialista ha denunciado que el Ayuntamiento de Badajoz continúa sin facilitar las auditorías de los centros de mayores dependientes del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), pese a que fueron solicitadas formalmente por el PSOE hace un año y existe una "resolución expresa" del Consejo de Transparencia que obliga a su entrega.

En una rueda de prensa, la concejala socialista Concha Baños ha explicado que el 28 de febrero de 2025 solicitó la celebración de una comisión extraordinaria para obtener información detallada sobre la gestión de estos centros municipales, incluyendo su programa de actividades, la situación de las juntas directivas y la gestión económica. Aunque dicha comisión llegó a celebrarse, la documentación facilitada fue "incompleta" y no incluía las auditorías que, según los propios estatutos de los centros, deben realizarse con periodicidad semestral.

Por ello, el grupo socialista registró posteriormente una petición formal por escrito pidiendo expresamente esas auditorías, pero como transcurrido el plazo legal -3 meses- sin que se le trasladara la documentación ni se le ofrecieran explicaciones, en junio acudió al Consejo de Transparencia, que admitió la reclamación y requirió al Ayuntamiento de Badajoz que entregara la información solicitada en un plazo de cinco días.

Según la concejala, en noviembre de ese mismo año, el consejo dictó una resolución en la que estimaba la reclamación presentada e instaba de nuevo al ayuntamiento a facilitar sin demora las auditorías, así como a remitir copia de la documentación para acreditar su cumplimiento, pero a día de hoy no se ha hecho.

Bloqueo

Concha Baños considera que “bloquear información a la oposición no es solo un ataque a un grupo político concreto, es un ataque a la democracia local”, ha dicho. En este sentido, ha subrayado que el acceso a esta documentación "forma parte del derecho y la obligación de control" que corresponde a los grupos municipales.

Asimismo, ha advertido de la "importancia" de estas auditorías, porque -ha argumentado- permiten "verificar el uso de los recursos públicos destinados a los centros de mayores, así como garantizar su correcto funcionamiento y la adecuada gestión de los fondos que reciben". Por ello, el PSOE ha pedido que se entreguen "de inmediato" todas las auditorías realizadas en lo que va de legislatura, así como una explicación pública y documentada sobre su existencia y situación

Noticias relacionadas

La concejala también se ha quejado de que los centros de mayores llevan más de un año sin coordinación profesional, lo que, en su opinión, "dificulta la supervisión, la organización y el seguimiento de su actividad", y ha reclamado la incorporación de esta figura.