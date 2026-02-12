Ropero comunitario en El Prestao de Badajoz: "Los disfraces no tienen que ser de usar y tirar"

El Prestao de Badajoz ofrece durante los días de Carnaval un ropero comunitario de disfraces para darles una nueva vida. La idea llevada a cabo por la Fundación Atabal consiste en que los usuarios puedan entregar al local ubicado en la calle Virgen de la Soledad los trajes que tienen en casa y no utilizan para que otros escojan el que les guste.

Ana Dávila es la técnica del área de educación y comenta que el pasado año descubrieron que el Carnaval de Badajoz genera 50 toneladas de basura. «Pensamos en contar a la gente que los disfraces también se pueden reutilizar, prestar y hacer otro tipo de Carnaval que no sea usar y tirar».

Desde que abrieron este ropero todos los días les traen diferentes trajes, aunque reconoce que la lluvia ha afectado a que pasen por El Prestao, pero esperan que a lo largo del viernes y sábado vengan buscando disfraces: «Lo típico de última hora, estás dudoso si salir o no y te coges un disfraz el mismo día”. Así ocurrió el pasado año, que fue la primera vez que se hizo el ropero. Además, al terminar el carnaval una asociación cultural se llevó los disfraces que quedaron.

Esther Párraga, Carmen Rubiales y Ana Dávila en El Prestao colocando los disfraces. / Santi García

Dávila, junto a Carmen Rubiales y Esther Párraga, explican que «no es sólamente el ahorro económico, también es el impacto». La mayoría de los trajes están hechos con productos que tardan años en degradarse, como el plástico y la purpurina. «Al final eso termina en nuestros ríos, mares y en nosotros mismos, por eso creamos el espacio El Prestao, para hacer otro tipo de relaciones con la gente que les rodea, no basada tanto en la capacidad económica o lo que tienes, sino en la colaboración».

Horario

Con el ropero de disfraces comenzaron la semana pasada y durante todos los carnavales lo tendrán abierto. El horario es de mañana de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y por la tarde se abre los lunes, miércoles y jueves, de 18.00 a 20.00 horas.

Para coger un disfraz no es necesario ser socio ni devolver el traje, como sí ocurre con otros objetos que «se prestan». Actualmente hay 400 socios en El Prestao de todos los niveles socioeconómicos y barrios. «Hay perfiles de todo tipo, desde personas que tienen más dificultades económicas hasta gente con capacidad pero con la convicción de que se puede reducir el impacto y consumir menos», señala Ana Dávila.