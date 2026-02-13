El alcalde de Badajoz alerta de la "rápida" subida de los arroyos Rivillas, Calamón y Limonetes

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha alertado de la "rápida" subida que están experiementando los arroyos Rivillas, Calamón y Limonetes debido a la lluvía caída esta madrugada.

A través de sus redes sociales, ha avisado de que este incremento en el nivel de los arroyos podría generar algunos "inconvenientes" a los vecinos del entorno de las riberas.

Por ello, el alcalde ha haecho un llamamiento para que se extremen las precauciones en estas zonas y ha pedido a los ciudadanos que atiendan las indicaciones de los servicios de emergencia para evitar que se produzcan incidentes.