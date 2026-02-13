Aviso
El alcalde de Badajoz alerta de la "rápida" subida de los arroyos Rivillas, Calamón y Limonetes
El nivel del agua ha aumentado tras la lluvia caída esta madrugada
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha alertado de la "rápida" subida que están experiementando los arroyos Rivillas, Calamón y Limonetes debido a la lluvía caída esta madrugada.
A través de sus redes sociales, ha avisado de que este incremento en el nivel de los arroyos podría generar algunos "inconvenientes" a los vecinos del entorno de las riberas.
Por ello, el alcalde ha haecho un llamamiento para que se extremen las precauciones en estas zonas y ha pedido a los ciudadanos que atiendan las indicaciones de los servicios de emergencia para evitar que se produzcan incidentes.
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- La Alcazaba de Badajoz y Puerta Palmas tendrán gemelos digitales
- La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya
- Herido un hombre al precipitarse de un piso en San Roque (Badajoz)
- La Asociación de Vecinos de San Roque quiere aclarar que los gastos de la sardina ronda los 1.000€
- Juan Espino, vecino de Rincón de Caya (Badajoz): 'La parte alta es la gran olvidada, no ha venido nadie a socorrernos