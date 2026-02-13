La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez

La Audiencia de Badajoz ha ratificado que la declaración de dos funcionarios de la Agencia Tributaria en el juicio por la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, solo se circunscribirá a los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

A través de un auto, recogido por Efe, señala que los interrogatorios a los dos funcionarios de la Agencia Tributaria deberán enmarcarse exclusivamente con los delitos de enjuiciamiento -los ya citados- y no con aquellos que ya fueron sobreseídos en la causa.

En concreto, hace referencia en la parte excluyente a los delitos contra la Hacienda Pública y enriquecimiento ilícito, que fueron descartados por la juez instructora, Beatriz Biedma, al entender que no existían indicios racionales de criminalidad.

El auto de la Audiencia responde a la petición de la defensa de dos funcionarios de la Diputación para que se reconsiderara la declaración testifical de los trabajadores de la Agencia Tributaria.

Está previsto que el juicio por el conocido como 'caso David Sánchez' se inicie el próximo 28 de mayo y que se desarrolle en seis sesiones hasta el 4 de junio.

En el banquillo de los acusados se sentarán el hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y 9 investigados más acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación del primero en la institución provincial en 2017 y la del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, después.