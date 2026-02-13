Badajoz estalla en fiesta: arranca el Carnaval más multitudinario

La capital pacense no espera al fin de semana para ponerse el disfraz: hoy arranca oficialmente el Carnaval de Badajoz 2026 con una agenda que concentra, en apenas unas horas, tres de los ingredientes que mejor definen la fiesta: cantera, tradición y competitividad murguera.

La ciudad se prepara para convertirse -del 13 al 22 de febrero- en un gran escenario al aire libre con humor, música y ambiente en las calles, en una celebración considerada una de las más influyentes de Extremadura y un referente nacional por la calidad de todas sus agrupaciones.

La primera llamada la protagonizan los más pequeños. A las 16.00 horas se celebra el desfile de comparsas infantiles, con salida desde la avenida de Europa y llegada a la plaza de Minayo (rotonda Manuel Godoy). En total, este año participan 46 comparsas, en un recorrido que marca el pistoletazo de salida a varios días en los que Badajoz vive el carnaval a pie de calle, con familias, disfraces y música como banda sonora. La inauguración oficial tomará el relevo por la tarde. A las 20.30 horas, desde el balcón del Palacio Municipal, se pronunciará el pregón inaugural a cargo del grupo de música extremeño Sanguijuelas del Guadiana, encargado de poner voz al arranque de una edición que vuelve a apoyarse en el talento local y el pulso popular que distingue a esta cita.

Una de las comparsas que desfilaron el año pasado durante el Carnaval. / Santi García

La noche se reserva para uno de los momentos más esperados: la Gran Final del Concurso de Murgas. El teatro López de Ayala acoge, desde las 22.30 horas, el cierre del certamen con seis finalistas: A Contra Golpe, Valentín, Entrenador infantil (Los Muraniños), Marwan, Water Closet, Los Camballotas y Al Maridi.

Artefactos, escenarios y DJs

Mañana sábado, el calendario se intensifica con propuestas encadenadas desde el mediodía. A las 12.00 horas comienza la ruta de artefactos, con salida desde el aparcamiento de la Granadilla y final en la avenida Santa Marina.

El artefacto ganador del Carnaval 2025. / Cedida

Entre las 12.00 y las 15.00 horas, la plaza de la Soledad se llenará con actuaciones de murgas infantiles y juveniles, prolongando el protagonismo de la cantera. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, llegará el turno de las murgas adultas y callejeras, que llevarán su repertorio a los escenarios oficiales repartidos por el centro: Plaza Alta, Plaza de la Soledad, Calle Francisco Pizarro (esquina ‘La Cubana’) y Plaza López de Ayala.

La jornada también reservará espacio para el ambiente más festivo con sesiones de DJ en distintos puntos: a las 13.00 horas en la plaza de San Atón, a las 14.00 horas en la plaza de San Francisco y, ya por la noche, a las 22.00 horas en la plaza de España, completando un sábado pensado para ir enlazando planes sin salir del casco urbano.

El domingo, el gran desfile

El domingo llega el evento más multitudinario: el Gran Desfile de Carnaval, a partir de las 12.00 horas, que contará con 58 comparsas más el grupo de percusión Batala Badajoz, 15 grupos de animación y 36 artefactos, unas cifras record que anticipan un recorrido lleno de color, música y coreografías, con Badajoz volcada en la calle para vivir el Carnaval en su versión más espectacular.

El martes, como marca la tradición, San Roque acogerá el tradicional Entierro de la Sardina en la avenida Ricardo Carapeto de 11.00 a 17.00 horas con desfile de comparsas y degustación de sardinas, mientras que el sábado 21 llegará otra de los grandes citas del programa con la Gran Gala del Carnaval, que abrirá sus puertas a las 14.00 horas y dará comienzo a las 16.00 horas en la explanada del Antiguo Recinto Ferial.

Desfile infantil de comparsas en 2025. / Santi García

Con este arranque el Carnaval pacense, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional abre dos semanas en las que la ciudad cambia el ritmo: el de los pasos de comparsa, los estribillos que se repiten en corrillo y la certeza de que, Badajoz será punto de encuentro de miles de visitantes, hasta superar las 750.000 personas en la calle.