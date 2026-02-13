Dos barrios de Badajoz tienen las viviendas más caras de Extremadura

Las zonas más caras para comprar una vivienda de segunda mano en Extremadura están en Badajoz capital, según revela un reciente análisis del portal inmobiliario Fotocasa. Seis de los 10 barrios donde más caro resulta comprarse una casa en la región están en la ciudad. En tres de ellos, el valor del metro cuadrado supera ya la barrera de los 2.000 euros.

Así quien adquiera una vivienda en alguno de estos barrios tendrá que afrontar un coste medio de 170.000 euros para un piso de 80 metros cuadrados de segunda mano.

Los barrios más caros de Badajoz

La zona de Valdepasillas - La Paz - Huerta Rosales (Badajoz capital) encabeza el ranking de precios por metro cuadrado: 2.236 euros, es decir, 0,8 veces el valor del precio medio de España, según los datos del índice Inmobiliario Fotocasa.

Le siguen las barriadas de María Auxiliadora y de Llera, donde se ha experimentado la mayor subida anual en el precio de una vivienda de segunda mano, con un coste por metro cuadrado de 2.166 euros.

En tercer lugar, se sitúa la urbanización Ruta de la Plata (junto al campus universitario), con un precio de 2.066 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Pardaleras, con un precio de 2.015 euros y Ciudad Jardín, con 1.922 euros.

Santa Marina ocupa el quinto puesto del ranking con 1.799 euros por metro cuadrado. La sexta posición es para el Casco Antiguo, donde el precio medio por metro cuadrado en inmuebles de segunda mano alcanza los 1.582 euros: por detrás, están San Roque y Ronda Norte, con 1.578 euros; y San Fernando, con 1.434 euros.

Oferta "escasa"

Según el informe de Fotocasa, la capital pacense cada vez atrae más compradores que buscan calidad, pero se topan con "una oferta muy escasa" o simplemente no pueden permitirse adquirir una vivienda, mucho menos de primera mano.

Esto ha conllevado un incremento de los precios en algunos barrios de la ciudad, donde el metro cuadrado está rozando la media nacional.

Según la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, el mapa de los barrios con precios más altos refleja "una doble realidad". Así, explica que, por un lado, la fortísima concentración de la demanda en zonas prime de grandes capitales como Madrid y Barcelona, que se han consolidado como los enclaves residenciales más exclusivos del país, la escasez de oferta, la alta calidad del parque y la presencia de compradores con gran capacidad adquisitiva presionan los precios hasta niveles históricamente elevados. Añade que se trata de áreas con un "atractivo único", muy limitado en superficie y difícilmente replicable.

Por otro lado, las mayores subidas de precios se están produciendo en barrios de provincias como Alicante, Tarragona o Murcia, lo que muestra cómo parte de la demanda está buscando alternativas más asequibles, muchas veces vinculadas a segunda residencia o vivienda vacacional. Sin embargo, crecimientos cercanos o superiores al 90% en un solo año anticipan "nuevos riesgos de tensión si la oferta no acompaña”, señala.