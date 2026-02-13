El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche

El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir a partir de este viernes por la noche.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha informado a los vecinos a través de sus redes sociales de que se prevé que el nivel del agua suba en todo el río, después de que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) haya comunicado esta tarde que la punta de agua ya estaba pasando por Mérida debido a desembalses.

Gragera ha recordado que los paseos de la margen derecha e izquierda del Guadiana continúan cerrados.

Ya este viernes por la mañana, también a través de su perfil de Facebook, el alcalde alertó la "rápida" subida que estaban experimentando los arroyos Rivillas, Calamón y Limonetes debido a la lluvia caída esta madrugada y pidió a los vecinos que extremen las precauciones.

Diez estaciones de aforo con nivel rojo

Diez estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana superarán el nivel rojo de aviso hidrológico en la provincia de Badajoz (siete menos que el jueves), donde 19 presas, la misma cifra que la pasada jornada, están desembalsando agua como consecuencia de las precipitaciones registradas los últimos días, según la información facilitada por la CHG y recogida por Efe.

El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

En concreto, las estaciones en nivel rojo se sitúan en el río Guadiana en Orellana la Vieja, El Zújar en Campanario, el Guadiana en Don Benito, el Ruecas en Logrosán y Don Benito, el Guadiana en Villagonzalo, el Guadiana en Mérida, el Lácara en La Garrovilla, el Albuera en Talavera la Real y el azud de Badajoz.

Las presas que siguen desembalsando agua son Cíjara, García de Sola, Orellana, La Serena, Zújar, Cancho del Fresno, Ruecas, Azud de Lavadero, Gargáligas, Cubilar, Búrdalo, Los Molinos, Villalba de los Barros, Tentudía, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales, Horno Tejero y El Boquerón.

La situación de los grandes embalses, según el organismo de cuenca, se encuentra controlada "gracias a las maniobras preventivas realizadas con anterioridad y a los desembalses que se están ejecutando en la actualidad".

Estas actuaciones permiten laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad y se desarrollan de forma planificada y controlada, contribuyendo a minimizar los efectos sobre los distintos cauces.

La CHG ha recomendado alejarse de los cauces y las márgenes de los ríos, extremar las medidas de autoprotección y seguir las indicaciones de Protección Civil y el 112