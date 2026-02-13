Los colegios de Badajoz, pendientes del cielo para sus desfiles de Carnaval

Durante estos días de mal tiempo, los centros educativos han estado mirando al cielo pendientes de si se podrían realizar las actividades programadas al aire libre. La lluvia ha sido un problema para que los colegios celebraran sus desfiles de Carnaval. Algunos, aunque tenían previsto hacerlo en el patio, lo han aplazado para otro día, mientras que otros han confiado en que saliera el sol.

El colegio público Arias Montano tenía previsto salir a la calle, pero debido al tiempo han tenido que suspenderlo. En cambio, han podido seguir con las actividades programadas dentro del centro. Los niños han salido al patio disfrazados para poder realizar sus bailes.

El Luis Vives también ha celebrado el Carnaval este viernes en el patio del colegio. Ha sido a partir del mediodía cuando los niños han podido salir. Si no se hubiera podido realizar, la directora del centro Margarita Gil comentaba que se habrían buscado otras alternativas para hacerlo dentro de las clases.

Carnaval adelantado

Algunos centros educativos han optado por adelantar sus actividades. El director del colegio General Navarro, Javier García, cuenta que tuvieron que adelantar el festival de Carnaval previsto para el viernes al jueves debido a la previsión climatológica. Explica que al no poder realizarlo en el interior “ya disfrutaron ayer del Carnaval”.

El Colegio Sopeña decidió disfrazarse un día antes de lo previsto, la temática 'Sopeña por el mundo' permitió que el alumnado de Infantil y Primaria disfrutaran de un día de juegos, talleres de baile, creación de máscaras y música. Además, desde la semana pasada disponen de una exposición de gorros de las comparsas del Carnaval.

Actividades aplazadas

En cambio, otros centros han preferido aplazar las actividades de Carnaval para el próximo viernes. El Juan Vázquez comunicó este pasado jueves a las familias la decisión de celebrarlo la semana que viene, ya que, según cuenta la directora Carmen Garrido, la pista donde se va a celebrar el baile que los alumnos tienen preparado “se encharca”. Por tanto, creen que lo mejor tanto para los niños como para las familias es aplazarlo. De todos modos, algunos niños han ido vestidos a clase.

Por su parte, El CEIP Las Vaguadas también ha suspendido sus actividades debido al mal tiempo. Los bailes carnavaleros no se celebrarán hasta dentro de una semana, ya que, han decidido que era “lo más prudente”.