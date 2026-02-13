El Defensor del Pueblo urge respuestas a las peticiones de los vecinos de Urbanización Guadiana

La Asociación de Vecinos de la Urbanización Guadiana ha realizado varias reclamaciones al Ayuntamiento de Badajoz. Aunque, según dicen, "no han sido contestadas ni atendidas”. Algunos de los motivos de las quejas son "el estado del barrio y la falta de gestión y mantenimiento". En este sentido, el Defensor del Pueblo ha recogido las peticiones para trasladarlas a la Administración de manera que se responda por escrito a las cuestiones concretas.

Los vecinos se reunieron hace unos días para examinar la situación del barrio y el vicepresidente Toribio Gragera les hizo llegar el informe al Defensor del Pueblo para poder llevar a cabo el proceso. En este se contemplan algunas de las reivindicaciones que se han trasladado al ayuntamiento como la reclamación presentada en 2024 en la que solicitaban que se les autorizase el uso de un local municipal a fin de poder celebrar sus reuniones y actividades, como el resto de asociaciones vecinales. El presidente Joaquín León ha explicado que se le comunicó verbalmente y, según el ayuntamiento, también se contestó por correo, pero León no tiene constancia de la existencia de este mensaje. "Estamos solicitando un local y dijeron que nos habían contestado por correo electrónico, nosotros no tenemos ese correo, que nos lo reenvíen".

Reclamaciones

Otra de las peticiones es la apertura de las calles afectadas por construcción de viviendas en el terrero del antiguo Ifeba. Los vecinos denuncian que el asfalto de las calles recepcionadas se está hundiendo."Deberían reparar esos viales y arreglarlo, los vecinos estamos pagando las consecuencias de una actividad privada". Además, el estado del acerado de algunas calles se encuentra levantado con riesgo de accidentes para los que pasean por la zona.

Desde la asociación vecinal también se quejan de la accesibilidad en el acerado: "Es penoso ver en pleno siglo XXI a nuestros mayores en sillas de ruedas empujados por sus familiares y a los carritos de bebés por la calzada con los vehículos circulando porque los acerados no tienen rebajes de accesibilidad".

También se ha reclamado la limpieza de los solares sin edificar, donde se pone como ejemplo la calle Castillo de Villalba de los Barros o en las traseras de los edificios en altura de la calle Castillo Puebla de Alcocer. Según comentan los vecinos, encuentran todos los años "una gran cantidad de malas hierbas que alcanzan hasta los dos metros de altura y se convierten en un hábitat propicio para cucarachas y todo tipo de insectos". Además, cuando se sequé "podría ser un peligro de incendio".

Respuestas

El Defensor del Pueblo solicita que el ayuntamiento de respuesta por escrito a las cuestiones concretas y recuerda que el motivo de esta actuación consiste en dar a conocer las razones por las que no se ha dado contestación a las solicitudes presentadas por la asociación. La Administración "está obligada" a responder al ciudadano y "debe facilitar el trámite" de los escritos que sean presentados. La institución indica que "no basta con dar respuesta verbal" a las cuestiones que se planteen, sino que "se debe dar a los ciudadanos una respuesta expresa por escrito".

El presidente de la asociación vecinal, Joaquín León espera que "al menos" se conteste a las peticiones ante esta queja formal.

En cuanto al ayuntamiento, este diario se ha intentado poner en contacto sin obtener respuesta.