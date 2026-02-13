El desfile infantil de comparsas del Carnaval de Badajoz llega a su ecuador

El desfile infantil de comparsas del Carnaval de Badajoz está a punto de llegar a su ecuador. Un tímido sol ha aparecido para acompañar en la tarde de este viernes, uno de los momentos más esperados de la fiesta, donde los colores y la música llenaban la fuente de la Constitución mientras una multitud de gente esperaba ansiosa el comienzo del desfile.

Los Héroes del Carnaval han sido los encargados de abrir el desfile, inconfundibles con sus gorros de plumas de colores, que comenzaron su paseo arrancando los primeros aplausos. Tras ellos llegaba La Movida, que entre cánticos y gritos transformó el asfalto en pura energía gracias a una coreografía que convirtió la calle en su particular pista de baile.

Con un barco coronando la cabeza, Dekebais apareció justo cuando empezaban a caer algunas gotas de lluvia. Ni el agua logró dispersar al público, que permanecía fiel tras las barreras de seguridad, decidido a no perder detalle. Tampoco pasó desapercibida Laolu, con un traje muy colorido rematado por originales pajitas a modo de tocado.

También ritmos mexicanos

El ritmo mexicano lo pusieron Los Pirulfos, que lograron que vecinos y visitantes corearan el popular “ay, ay, ay, canta y no llores”. Su puesta en escena trasladó al público a una auténtica cantina mariachi. El vestuario, inspirado en una de las figuras más representativas de México, hacía un guiño a la bandera del país, combinando el estilo clásico con brillo, color y elegancia.

Desde una estética más futurista, Los Rikkis apostaron por el concepto 'Afro Future', mientras que la emoción la puso Janet, llegada desde Nogales para ver desfilar a su hija con Anuva, la comparsa procedente de Barcarrota, demostrando que el Carnaval también se vive en familia y cruzando kilómetros.

Vestidos de arlequín, Marabunta avanzaba entre el bullicio del público. El gentío era tal que una madre de la comparsa no consiguió abrirse paso a tiempo para fotografiar a su hija, una escena que reflejaba la magnitud del ambiente en las calles.

Muy esperadas fueron también Las Monjas, que en realidad representaban a la tribu de Nunca Jamás. Su vestuario mezclaba elementos infantiles, tribales y piratas, con un gran gorro adornado con huesos y numerosos detalles artesanales fruto de un minucioso trabajo. Mientras desfilaban, compañeros de la comparsa adulta las seguían por la acera bailando, contagiando aún más la fiesta.+

Toque urbano

El toque más urbano lo puso Pío Pío, que hizo cantar a la multitud al ritmo de Bad Bunny con su pegadizo “por la mañana café, por la tarde ron”, demostrando que el Carnaval también abraza los éxitos actuales.

Uno de los momentos más especiales llegó con el 40 aniversario de La Bullanguera, que celebró sus cuatro décadas con rosas rojas sobre los hombros y faldas de inspiración torera, en una propuesta cargada de simbolismo y elegancia.

Los Meraki, con su propuesta 'El último manto', han sorprendido con bailes orientales llenos de delicadeza. Vas como quieres ha aparecido caracterizada como revolucionarios con elegantes trajes de guerrero; en su coreografía alzaban, movían y hacían girar un pañuelo blanco que se convirtió en el hilo conductor de su mensaje.

El broche floral lo pusieron Los Lorolos, inspirados en el Carnaval de las Flores de Medellín, Colombia. Desde la pancarta hasta los trajes, las flores fueron las grandes protagonistas en un claro guiño a sus costumbres y raíces