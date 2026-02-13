Diferentes realidades en la Tercera FEB

Tras la jornada suspendida por el temporal, Vítaly La Mar BCB y City of Badajoz Academy regresan a la competición esta semana con objetivos muy distintos en el grupo D-B de la Tercera FEB.

El conjunto dirigido por Pablo Cuevas recibirá este sábado a las 19:00 horas en La Granadilla al Hache Publicidad Moraleja, mientras que el CBA, guiado por Jesús Porras, viajará hasta tierras gaditanas para enfrentarse al Baublock Gymnástica a las 20:00 horas.

La jornada llega con situaciones clasificatorias opuestas para ambos equipos. El BCB afronta el encuentro como líder destacado de la categoría y se medirá al colista, que únicamente ha logrado dos victorias en lo que va de temporada. Los pacenses buscarán mantener su solidez en casa y prolongar su dominio liguero ante un rival que necesita sumar para mantener opciones de permanencia.

Por su parte, los de Jesús Porras encaran el fin de semana en puestos de descenso y obligados a puntuar para no descolgarse de la lucha por la salvación. El equipo pacense tendrá un exigente compromiso frente al quinto clasificado del grupo, un Baublock Gymnástica que se mantiene firme en su pista y que pelea por consolidarse en la zona de playoff de ascenso.

Dinámicas muy distintas

Las dinámicas también reflejan la distancia actual entre ambos proyectos seniors en esta categoría. El Vítaly La Mar BCB ha firmado una temporada sobresaliente, con 14 victorias y solo dos derrotas, la última registrada en la séptima jornada. Además, en el partido de ida disputado en Moraleja, los de Cuevas se impusieron con claridad por 37 puntos.

El panorama es diferente para el City of Badajoz Academy, que suma tres triunfos y trece derrotas en el curso. Aunque logró romper su mala racha hace dos jornadas, en el duelo de la primera vuelta cayó ante los El Puerto de Santa María por 22 puntos, por lo que buscará mejorar su rendimiento para mantenerse con opciones de permanencia.

Noticias relacionadas

El regreso a la competición tras el parón meteorológico marcará una jornada clave para los intereses de ambos equipos, con el liderato en juego para el BCB y la permanencia como objetivo prioritario para el conjunto académico.