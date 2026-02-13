La Diputación de Badajoz impulsa talleres para fomentar la innovación sostenible en el sector textil a través del proyecto transfronterizo 'Resotex: Repensando el sector textil y la moda sostenible' creado para impulsar la competitividad, digitalización y sostenibilidad en esta área.

En este contexto, se han desarrollado tres acciones formativas estratégicas que "han tenido una valoración altamente positiva" por parte de los participantes, por el refuerzo en la modernización del tejido empresarial del territorio que representan, según un comunicado de la institución provincial recogido por Efe.

Por un lado, se ha llevado a cabo el taller 'Transformación Digital y Competitividad en el Sector Textil', impartido en el CitLab de Olivenza, que ha contribuido a sensibilizar al empresariado sobre la importancia de integrar las competencias digitales y la economía circular como ejes de competitividad.

"El enfoque práctico y adaptado a las necesidades reales del sector de esta iniciativa ha generado un elevado grado de satisfacción, ya que el cien por ciento de las personas participantes afirma mantener su formación en competencias digitales y más del 85 por ciento recomendaría la actividad a otros profesionales", destaca la diputación.

Por su parte, el taller 'Innovación en Diseño Sostenible y Fabricación Digital' desarrollado en el CitLab de Jerez de los Caballeros ha combinado formación teórica y práctica, abordando ámbitos como el ecodiseño, el patronaje digital, la fabricación inteligente y el uso de materiales sostenibles.

Las personas participantes han trabajado con herramientas digitales de patronaje en 2D y 3D y bordado digital y con equipamiento tecnológico de estampación, bordado computarizado y corte láser de tejidos, favoreciendo la experimentación, la creatividad y la aplicación directa de los conocimientos adquiridos.

En este caso, todo el alumnado consideró aplicables los aprendizajes, y más del 90% recomendaría la formación.

También se ha desarrollado en el CitLab de Villanueva de la Serena el taller 'Estrategias de competitividad sostenible para empresas y emprendedores', actividad formativa que ha integrado el aprendizaje de las dos acciones anteriores para ayudar a emprendedores y firmas del sector textil sostenible a aplicar de forma estratégica la digitalización, la innovación y la economía circular en este ámbito.

Todo ello a través de la elaboración de una hoja de ruta para la mejora digital adaptada a su modelo de negocio, identificando ayudas y fuentes de financiación para la innovación o herramientas de marketing digital, entre otros.