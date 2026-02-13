En Directo
Carnaval de Badajoz
EN DIRECTO | Sigue la Gran Final del Comba 2026 en directo en La Crónica de Badajoz
Todos los detalles de la noche más esperada por todos los murgueros desde el López de Ayala
Sigue en directo todo lo que suceda en la Gran Final del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026. Todos los detalles de las actuaciones, las anécdotas, los detalles y el resultado de la noche más esperada por todos los murgueros.
La Crónica de Badajoz te cuenta en riguroso directo el minuto a minuto de lo que ocurra en el Teatro López de Ayala. Como ocurriera durante las fases de preliminares y semifinales todos los detalles del Comba lo encontrarás en este hilo de directo.
Durante cuatro noches de preliminar se midieron 21 murgas sobre las tablas del templo murguero. El pasado viernes se dio a conocer las 12 agrupaciones que pasaban a la segunda fase, semifinales. Esta segunda ronda se celebró el lunes y martes y de ellas solo seis grupos han conseguido el pase a la Gran Final.
Cuando termine esta noche de murgas, el jurado determinará con sus puntuaciones cuál es la merecedora de entrar en el libro de honor del Comba.
Este es el orden de actuación:
- Al Maridi
- Marwan
- Water Closet
- Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños)
- Gitano y de Badajó (A Contragolpe)
- Los Camballotas
La noche comenzará ca las 22.30, tras el pregón de Sanguijuelas del Guadiana. Se estima que las actuaciones finalicen en torno a las 2.00 de la madrugada. Te contaremos en directo cuál es el fallo del jurado.
Seis murgas, seis estilos y un único fin: ganar el Comba 2026
Llega la día más ansiado por los amantes del Carnaval y de las murgas, la noche de la Gran Final del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026. Después de seis noches de competencia, llega el momento de cumplir el sueño de cualquier murguero, cantar en el Teatro López de Ayala el viernes de Carnaval.
A partir de las 22.30 las tablas de este templo murguero acogerán una noche más que pasará a la historia. Seis murgas se enfrentan en una final de mucho nivel y sin un claro ganador.
Rebeca Porras
Badajoz estalla en fiesta: arranca el Carnaval más multitudinario de la historia
La capital pacense no espera al fin de semana para ponerse el disfraz: hoy arranca oficialmente el Carnaval de Badajoz 2026 con una agenda que concentra, en apenas unas horas, tres de los ingredientes que mejor definen la fiesta: cantera, tradición y competitividad murguera.
La ciudad se prepara para convertirse -del 13 al 22 de febrero- en un gran escenario al aire libre con humor, música y ambiente en las calles, en una celebración considerada una de las más influyentes de Extremadura y un referente nacional por la calidad de todas sus agrupaciones.
LEE TODA LA NOTICIA AQUÍ.
