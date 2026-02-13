El general Humberto Delgado sigue esperando su calle en Badajoz tras 10 años

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha denunciado que el Ayuntamiento de Badajoz no ha designado aún una calle, plaza o avenida con el nombre del general portugués Humberto Delgado y de su compañera Arajaryr Campos, a pesar de que el pleno aprobó, por unanimidad, este reconocimiento hace ya 10 años.

Así, ha recordado que en abril de 2016, todos los grupos con representación en el consistorio, votaron a favor de una moción en la que se instaba a incluir en el callejero de Badajoz el nombre del militar de la fuerza aérea portuguesa y de su pareja, que fueron asesinados por la dictadura salazarista en el término municipal de la ciudad en 1965. Este viernes, precisamente se cumplen 61 años del crimen. El general Humberto Delgado, conocido por sus partidarios como el 'general sin miedo', se opuso a la dictadura de Salazar en Portugal.

A través de una nota, la Armhex ha lamentado que, a pesar de que en esta década ha presentado varios y sucesivos escritos por registro en el ayuntamiento para reclamar formalmente que se cumpla dicho acuerdo, no ha recibido "respuesta alguna" hasta la fecha.

Retraso "injustificado"

La asociación, que considera este retraso "lamentable e injustificado", vuelve a exigir que se rinda este reconocimiento. Su propuesta es que se ponga el nombre de Humberto Delgado y de su compañera Arajaryr Campos a la plaza superior del aparcamiento de la plaza de Conquistadores, en Santa Marina, un espacio que cuenta con la aprobación de la familia del general portugués, con la que la Armhex mantiene contacto permanente.

"Se trata de un lugar público céntrico y digno, acorde con la relevancia simbólica de los homenajeados, como recuerdo y memoria perenne de ambos en la ciudad de Badajoz, que ha tenido y tiene especiales relaciones con Portugal", defiende el colectivo, que apela "a la sensibilidad y a la memoria democrática de la ciudad y de los pueblos ibéricos, como símbolo de hermanamiento con el pueblo luso", para que el acuerdo plenario se materialice "a la mayor brevedad posible".