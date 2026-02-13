Grave incendio en una nave industrial en Lobón (Badajoz)

Arde una nave industrial en la localidad pacense de Lobón. En concreto, el incendio se ha producido sobre las 13.45 horas en la fábrica Hispania Organic Company, situada en la calle Don Benito número 2, que se dedica al tratamiento de pistachos.

Según han confirmado los bomberos, el incendio se ha originado cuando uno de los hornos ha comenzado a arder y el fuego se ha propagado por toda la nave.

Servicios de emergencia

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Badajoz (CPEI) del parque de Puebla de la Calzada, con varios camiones autobomba, a los que se han unido bomberos del parque de Mérida y el jefe de guardia.

Además, indican los bomberos que parte de la nave ha colapsado como consecuencia del fuego. Cabe destacar que los efectivos continúan trabajando para intentar controlar el incendio por completo.