El Mideba quiere seguir creciendo ante un rival directo

El Mideba regresa a casa para afrontar la decimotercera jornada de la competición liguera. El equipo dirigido por Alexander Carrillo se enfrentará al Fundación Aliados vallisoletano, su perseguidor directo en la clasificación. El encuentro se disputará este sábado a partir de las 18:30 horas y medirá al sexto y séptimo clasificado.

El conjunto pucelano llega con un partido menos que los pacenses debido a su participación en la Eurocup 1. Ambos equipos buscarán la victoria para mantenerse en la zona alta de la tabla y conservar sus opciones de finalizar entre los cuatro primeros, posiciones que dan acceso a disputar la ‘Final Four’ de la Superliga BSR.

En el encuentro de ida, disputado en Valladolid, el cuadro extremeño cayó por una diferencia de 39 puntos. Sin embargo, los pacenses afrontan el choque de vuelta en un buen momento tras vencer con autoridad al Santa Cruz-Tenerife Fundación CBC a domicilio y sumar solo una derrota en los últimos cuatro encuentros.

Por su parte, el Fundación Aliados llega a Badajoz tras un positivo rendimiento en competición europea y después de lograr la victoria en su último compromiso liguero, aunque su balance en el último mes en liga refleja tres derrotas y un triunfo.

Noticias relacionadas

Parón por la Copa del Rey

La jornada servirá además como antesala del próximo parón competitivo, motivado por la disputa de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. En los cuartos de final del torneo, el Mideba Extremadura se medirá al Amivel Reyes Gutiérrez, dirigido por Jorge Borba, exentrenador del conjunto pacense.