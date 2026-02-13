Carnaval de Badajoz 2026
¿Dónde están las paradas de taxis en el Carnaval de Badajoz?
El servicio se refuerza eliminando los descansos los cinco primeros días y el segundo fin de semana
Además, desde hoy hasta el martes hay paradas especiales dentro de las zonas carnavaleras
En Badajoz durante el Carnaval queda descartado utilizar vehículo propio. Además de la opción del autobús urbanos, está el taxi, cuyo servicio se refuerza estos días y además hay paradas especiales que dan cobertura a las zonas carnavaleras de mayor afluencia.
El servicio de taxi estará reforzado eliminado los descansos desde el viernes 13 a las 16.00 horas hasta el martes 17 de febrero a las 22.00 horas.
Igualmente, se refuerza el servicio, eliminando también los descansos desde el sábado 21 a las 15.00 hasta el domingo 22 de febrero a las 08.00 horas.
Desde el viernes 13 hasta el martes 17 se han establecido paradas especiales de taxis dentro de las zonas carnavaleras, que son las siguientes:
Ronda del Pilar esquina con plaza de Dragones.
Plaza de la Libertad
Avenida Ramón y Cajal (Puerta de Palmas).
Avenida Miguel Celdrán (entre C/ República Argentina y C/ Diaz Brito).
En estas paradas no es necesario solicitar el servicio, puesto que irán llegando vehículos conformen acaben sus servicios anteriores. Se ruega guardar orden de llegada a la misma.
Adicionalmente, para el sábado 21 de febrero, se habilitará una parada en la C/ Francisco Guerra, en la zona de aparcamientos que se inicia a la altura del Mesón La Piedra.
¿Cuáles son las horas críticas?
Además, se recomienda a los usuarios evitar en la media de lo posible las horas críticas para evitar esperas más largas de lo habitual, que están estimadas los siguientes días:
Viernes 13 de 17.00 a 19.00 horas
Sábado 14 de 13.30 a 15.30 horas
Domingo 15 de 4.00 a 6.00 y de 12.00 a 15.00 horas
Martes 17 de 4.00 a 6.00.
Sábado 21 de 13.30 a 1530 horas
