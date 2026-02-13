Este domingo
Éstas son las líneas de autobuses afectadas por el gran desfile del Carnaval en Badajoz
Son nueve las que modifican sus trayectos
Con motivo de los cortes de calles para la celebración del Gran Desfile de Comparsas, Grupos de Animación y Artefactos del Carnaval de Badajoz 2026 que se celebra mañaba domingo, se verán afectadas nueve líneas de autobús urbano con la siguiente modificacion:
Línea 4
Itinerario modificado: Avda. Ricardo Carapeto Zambrano 9 (Parada 178) > Av. Juan Sebastián Elcano 41 (Parada 240) > Av. Juan Sebastián Elcano 17 (Parada 241) > Av. Damián Téllez Lafuente 11 (Parada 149).
Línea 5
Itinerario modificado sentido Barriada de Llera: Av. de Fernando Calzadilla 25 (Parada 160) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9 (Parada 262) > Av. Miguel Celdrán 24 (Parada 213) > Av. Antonio Masa Campos 55 (Parada 224) > Avenida del Perú 2 (Parada 124).
Itinerario modificado sentido Suerte de Saavedra: Avenida del Perú 5 (Parada 125) > Av. Miguel Celdrán 9 (Parada 216) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9A (Parada 263) > Av. de Fernando Calzadilla 16 (Parada 236).
Línea 6
Itinerario modificado sentido Gurugú: Av. Juan Pereda Pila 29 (Parada 242) > Av. Antonio Masa Campos 55 (Parada 224) > Av. Adolfo Díaz Ambrona 88 (Parada 53) > Avenida de Adolfo Suárez (Parada 1748).
Itinerario modificado sentido Las Vaguadas: Av. Carolina Coronado 74 (Parada 51) > Av. Adolfo Díaz Ambrona 87 (Parada 52) > Av. Antonio Masa Campos 6 (Parada 264) > Av. Antonio Masa Campos 20 (Parada 266) > Av. Miguel Celdrán 9 (Parada 216) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9A (Parada 263) > Av. de Fernando Calzadilla 16 (Parada 236).
Línea 7
Itinerario modificado sentido La Granadilla: Calle Santo Cristo de La Paz 7 (Parada 1753) > Av. Juan Sebastián Elcano 41 (Parada 240) > Av. Juan Sebastián Elcano 17 (Parada 241) > Av. de Fernando Calzadilla 25 (Parada 160) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9 (Parada 262) > Av. Miguel Celdrán 24 (Parada 213) > Av. Antonio Masa Campos 55 (Parada 224) > Avenida del Perú 2 (Parada 124).
Itinerario modificado sentido Bda. San Miguel: Avenida del Perú 5 (Parada 125) > Av. Miguel Celdrán 9 (Parada 216) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9A (Parada 263) > Av. de Fernando Calzadilla 16 (Parada 236) > Av. Juan Sebastián Elcano 10 (Parada 243) > Av. Juan Sebastián Elcano 66 (Parada 244) > Calle Santo Cristo de La Paz 53 (Parada 193) > Ronda del Pilar 93 (Parada 164).
Línea 9
Itinerario modificado sentido Hospital Universitario: Av. de Fernando Calzadilla 25 (Parada 160) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9 (Parada 262) > Av. Miguel Celdrán 24 (Parada 213) > Av. Antonio Masa Campos 55 (Parada 224) > Avenida del Perú 2 (Parada 124).
Itinerario modificado sentido Las Vaguadas: Avenida del Perú 5 (Parada 125) > Av. Miguel Celdrán 9 (Parada 216) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9A (Parada 263) > Av. de Fernando Calzadilla 16 (Parada 236).
Línea 18
Itinerario modificado sentido Hospital Universitario: Av. Ricardo Carapeto Zambrano 9 (Parada 178) > Av. Juan Sebastián Elcano 41 (Parada 240) > Av. Juan Sebastián Elcano 17 (Parada 241) > Av. de Fernando Calzadilla 25 (Parada 160) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9 (Parada 262) > Av. Miguel Celdrán 24 (Parada 213) > Av. Antonio Masa Campos 55 (Parada 224) > Av. Adolfo Díaz Ambrona 88 (Parada 53) > Av. Carolina Coronado 4 (Parada 54).
Itinerario modificado sentido Cerro Gordo: Av. Carolina Coronado 74 (Parada 51) > Av. Adolfo Díaz Ambrona 87 (Parada 52) > Av. Antonio Masa Campos 6 (Parada 264) > Av. Antonio Masa Campos 20 (Parada 266) > Av. Miguel Celdrán 9 (Parada 216) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9A (Parada 263) > Av. de Fernando Calzadilla 16 (Parada 236) > Av. Juan Sebastián Elcano 10 (Parada 243) > Av. Juan Sebastián Elcano 66 (Parada 244) > Calle Santo Cristo de La Paz 53 (Parada 193) > Ronda del Pilar 93 (Parada 164).
Línea 21
Itinerario modificado sentido Gurugú: Av. Ricardo Carapeto Zambrano 9 (Parada 178) > Av. Juan Sebastián Elcano 41 (Parada 240) > Av. Juan Sebastián Elcano 17 (Parada 241) > Av. de Fernando Calzadilla 25 (Parada 160) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9 (Parada 262) > Av. Miguel Celdrán 24 (Parada 213) > Av. Antonio Masa Campos 55 (Parada 224) > Sin Parada hasta > Av. Adolfo Díaz Ambrona 88 (Parada 53)
Itinerario modificado sentido San Roque: Av. Adolfo Díaz Ambrona 87 (Parada 52) > Av. Antonio Masa Campos 6 (Parada 264) > Av. Antonio Masa Campos 20 (Parada 266) > Av. Miguel Celdrán 9 (Parada 216) > Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro 9A (Parada 263) > Av. de Fernando Calzadilla 16 (Parada 236) > Av. Juan Sebastián Elcano 10 (Parada 243) > Av. Juan Sebastián Elcano 66 (Parada 244) Calle Santo Cristo de La Paz 53 (Parada 193) > Ronda del Pilar 93 (Parada 164).
Línea C1
Av. Ricardo Carapeto Zambrano 9 (Parada 178) > Av. Juan Sebastián Elcano 41 (Parada 240) > Av. Juan Sebastián Elcano 17 (Parada 241) > Av. Juan Pereda Pila 29 (Parada 242) > Av. Antonio Masa Campos 55 (Parada 224) > Av. Adolfo Díaz Ambrona 88 (Parada 53) > Avenida de Adolfo Suárez (Parada 1748).
Línea C2
Av. Adolfo Suarez (Puente de la Autonomía) (Parada 18) > Av. Adolfo Díaz Ambrona 87 (Parada 52) > Av. Antonio Masa Campos 6 (Parada 264) > Av. Antonio Masa Campos 20 (Parada 266) > Av. Juan Sebastián Elcano 10 (Parada 243) > Av. Juan Sebastián Elcano 66 (Parada 244) > Calle Santo Cristo de La Paz 53 (Parada 193) > Calle Santo Cristo de La Paz 53 (Parada 194) > Av. Ricardo Carapeto Zambrano 18 (Parada 165).
Las líneas 5, 6, 7, 9, 18 y 21 van a realizar el trayecto por avenida Fernando Calzadilla, Manuel Saavedra Palmeiro y Miguel Celdrán (en ambos sentidos, excepto la Línea 6, que solo es sentido Las Vaguadas) para acercar a los pasajeros a los puntos más cercanos del recorrido del desfile.
Las líneas 6, 18, 21 y C2 no van a realizar parada en la avenida Antonio Masa Campos entre Colón y el puente de la Universidad (zona Venero). La parada más cercana la situada junto a la iglesia de San José en sentido margen derecha (Parada 224).
Las líneas que lleguen desde la margen derecha por el puente de la Universidad (6, 18, 21 y C2) pararán Antonio Masa Campos, frente al Venero (parada 264) y Antonio Masa Campos, junto al cruce Colón (parada 266), para facilitar la llegada del público al recorrido del desfile.
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- Condenado un vecino de Badajoz a indemnizar con 8.000 euros a un empresario por difamarlo en redes sociales
- La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- La Alcazaba de Badajoz y Puerta Palmas tendrán gemelos digitales
- La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya
- Herido un hombre al precipitarse de un piso en San Roque (Badajoz)
- La Asociación de Vecinos de San Roque quiere aclarar que los gastos de la sardina ronda los 1.000€