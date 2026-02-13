Tres pregoneros, ocho voces y un Carnaval

El Carnaval de Badajoz despega este viernes a las 20.30 horas con el pregón inaugural. Desde el balcón del ayuntamiento, Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba son los encargados de inaugurar oficialmente el Carnaval de Badajoz 2026. Este fenómeno de Sanguijuelas del Guadiana ha dado la vuelta a España y en otras muchas partes del mundo también escuchan su música. En Badajoz, también se ha hecho notar su efecto.

El grupo musical extremeño se define como «una mezcla de lo rural con lo contemporáneo, la madera con lo electrónico, la rebeldía con la juventud; las raíces, el autotune y sobre todo: rock and Roll» y han alcanzado el éxito con su primer álbum: Revolá. Ellos mismos han manifestado su gran ilusión y orgullo por asumir esta responsabilidad, destacando el honor que supone ser los encargados.

Desde el Teatro López de Ayala, Pedro Noriega, conocido popularmente como Pedro el de la Buhardilla, será el pregonero de la exaltación del Carnaval el próximo jueves, 19 de febrero, en lo que supondrá el cuarto pregón de la historia de este acto. Noriega es el alma de uno de los locales más estrechamente vinculados al Carnaval de Badajoz. Durante casi 40 años, La Buhardilla ha sido refugio, punto de encuentro y auténtica sede social del carnaval para murgueros, comparseros y aficionados, convirtiéndose en un espacio imprescindible de convivencia.

Pedro Noriega, el propietario de La Buhardilla. / Santi García

Además, el local ha sido reconocido en varias ocasiones con premios a la mejor decoración de carnaval, y la figura de Pedro ha trascendido el ámbito hostelero para formar parte del propio repertorio de Carnaval. Han sido protagonistas en letras de agrupaciones, apareciendo en pasodobles, cuplés, estribillos e incluso formando parte de escenografías. Pedro siempre ha tenido un compromiso con el Carnaval de Badajoz desde la barra de su bar.

Desde el balcón del Palacio Municipal de la plaza de España, las pregoneras Valentina Ariza (Aprisa y Corriendo) ,María García Facundo (Carnavalatis), Diana Paraschiv Troncas (Caretos Salvavidas) y Sophie Vázquez Bermejo (murga CEIP Enrique Iglesias) serán las encargadas este año del pregón infantil. El evento se celebrará el próximo lunes, 16 de febrero, a las 20.00 h0ras, tras la finalización del desfile infantil de comparsas.