UGT denuncia que el cierre de la piscina climatizada de San Roque en Badajoz afecta a 300 usuarios

El sindicato UGT ha denunciado que alrededor de 300 usuarios diarios, muchos de ellos con necesidades específicas de rehabilitación y ejercicio adaptado, se ven afectados por el cierre de la piscina climatizada de San Roque de Badajoz, además de un total de 13 trabajadores.

Las instalaciones, dependientes de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), han sido clausuradas "sin fecha de reapertura" tras detectarse niveles "extremos de humedad", según recordó el sindicato, que criticó que este cierre supone "un importante perjuicio para las condiciones laborales de los empleados y para el derecho ciudadano a contar con servicios públicos de calidad", ha asegurado en una nota recogida por Efe.

Según UGT, el cierre es consecuencia de "la absoluta dejadez" en cuanto a previsión y mantenimiento de las instalaciones deportivas públicas por parte del consistorio.

El problema tiene su origen en un fallo en la deshumectadora, una avería que, según el personal del centro, se detectaba "desde hacía meses" y que "había sido puesta en conocimiento de la administración municipal". "La exposición continuada a estos niveles extremos de humedad puede derivar en problemas respiratorios y otras afecciones, lo que ha provocado que algunos trabajadores hayan tenido que solicitar la baja médica", ha advertido.

Personal

La plantilla de la piscina de San Roque está compuesta por cinco monitores de natación, tres monitores en horario de tarde de las Escuelas Municipales de Deportivas, dos personas de mantenimiento, dos empleados de guardarropa y un jefe de monitores de natación. Salvo las dos personas de mantenimiento, cuyo destino "aún no ha sido aclarado", el resto del personal "ha sido trasladado a la piscina de La Granadilla, que pasa a ser la única piscina climatizada abierta en la ciudad", según ha explicado el sindicato.

"El impacto sobre la ciudadanía es además especialmente grave, ya que la piscina de San Roque es la única en Badajoz que cuenta con un vaso específico para usuarios que necesitan rehabilitación física, donde personas mayores realizan ejercicios adaptados o donde se imparten clases para bebés", ha lamentado UGT.

El ayuntamiento, como ya informó este diario, ha asegurado que se está trabajando para reparar la avería y reabrir cuando antes las instalaciones, aunque, por ahora, no ha dado fecha.