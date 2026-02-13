Último día para visitar la exposición ‘Azagala. Esquinas de luz’

La exposición de Fran de la Cruz ‘Azagala. Esquinas de luz’ finaliza este viernes y se puede visitar en la sala de la Fundación CB que se encuentra en la avenida Santa Marina 25.

La muestra consiste en una colección fotográfica sobre las ruinas del Castillo de Azagala, capturando luces y sombras en lugares abandonados. El artista explora escenarios decadentes y olvidados por el tiempo, con 28 fotografías acompañadas de otros tantos poemas de Inma Cañete creados expresamente para la colección.

Estos escritos buscan conectar al público con la atmósfera del castillo, apelando a emociones que transitan entre la destrucción y el resurgimiento, el abandono y el amparo, el miedo y la esperanza, el odio y el amor. Bajo su mirada, le gusta introducir el elemento humano en estas ruinas, desnudo o con telas claras, reflejando así mucho mejor la escasa luz natural. La entrada será de libre acceso. El horario de visita es de 17.30 a 21.00 horas.