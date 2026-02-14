Desde calamares a la romana hasta esquiadores: Los disfraces originales arrasan en las calles de Badajoz

El Carnaval de Badajoz es de otro mundo, sobre todo el que se vive en la calle. Se puede encontrar desde un gorro de calamar y un traje de romano en el mismo disfraz hasta esquiadores por el paseo de San Francisco. Los más marchosos se han dado cita desde este mediodía para pasar un buen rato y echar algún que otro baile. Y ya de paso, ponerse sus mejores galas. Algunos disfraces son comprados, otros hechos, otros prestados, pero todos hacen la misma función: echar unas risas y disfrutar.

El olor a tortillas de patatas, empanadillas y ambiente carnavalero se percibe desde antes de llegar a la plaza San Atón, donde grupos de amigos y familia montan las mesas, neveras y aperitivos para "pasar el día lo mejor que se pueda". Así lo cuenta María, que viene con sus amigos, todos disfrazados con "lo que tenían por casa" y han conseguido en el bazar. Han llegado a la una y media , aunque la hora de vuelta no la tienen clara. "Nos iremos lo más tarde que podamos, lo que aguantemos", dice entre risas.

Además, después de tantos días de lluvia, el sol acompaña a los carnavaleros que se amontonan en las calles con la cerveza en una mano y un montadito en la otra. Otro grupo lleva desde las doce y media. El pasado año vinieron más temprano para coger sitio debajo de los portales debido al mal tiempo. "Ya con que haga sol no espero nada más, es un día perfecto", comenta Olga. Llevan un carro inspirado en los años ochenta, aunque comentan que es "reciclado" del año anterior: "Este año como no nos ha dado tiempo a modificarlo nos hemos adaptado tipo disco-chandal, vamos un poco de todo". Son veintiuno, pero a lo largo de la tarde irán llegando más personas al grupo. "Aquí se arrima todo el que quiera".

Un Hot Wheels y gorros locos

Desde la plaza de San Francisco, pelucas vistosas se asoman entre las cabezas de la multitud. Tampoco falta el que come y baila a la vez al ritmo de 'El Barrio' o el que hace cola en los servicios portátiles. Un grupo de amigas aprovecha la espera para hacerse selfis y captar los recuerdos de este día de fiesta.

Cervezas y refrescos no faltan en el carro inspirado en Hot Wheels. Amigos y familia disfrutan de la tarde mientras comen y bailan a la vez. El vino ya lo ponen los 'Gorrilocos', concretamente de La Puebla de Sancho Pérez. Algunos de los componentes proceden de este pueblo y se han traído la bebida. "Recomendamos a toda la provincia y el resto de España que lo tomen", dice uno de los integrantes. A este grupo formado por pacenses también se han unido sevillanos este año. Van vestidos de romanos pero, como su propio nombre indica, les gustan los gorros originales, en esta ocasión llevan un calamar. "¿Qué somos? Pues calamares a la romana", responden entre risas.

Esquí en San Francisco

Tampoco han faltado los que han tomado la plaza de San Francisco como una pista de esquí. María viene con un grupo de niños y adultos, en total son diecinueve. Sus hijos se conocen del colegio y se han juntado todos para tomar las calles con unos esquís a la espalda y bastones. También llevan un carro con tortilla de patatas, refrescos, embutidos y bocadillos. "Hoy se está genial, porque hay un montón de sol".

Los hippies, payasos y piratas también se han paseado por la plaza San Atón y San Francisco.

Una pasarela improvisada

En Puerta de Palmas, algunas de las comparsas se han reunido para bailar y lucir sus trajes. Por ahora, han acudido Vaivén, Pío Pío, Balumba y Cambalada, aunque esperan que se unan más al encuentro. Este año no se ha organizado la pasarela Don Carnal, pero algunos de los integrantes del gran desfile han querido "disfrutar del sábado, tocar un rato y echar unos bailes" bajo el sol de la tarde. Aunque, el ambiente seguirá hasta que, como muchos dicen, "el cuerpo aguante".