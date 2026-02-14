Caribe gana el desfile infantil del Carnaval de Badajoz 2026

Caribe da la campanada y se alza como mejor comparsa del Desfile Infantil del Carnaval de Badajoz 2026. Así lo ha decidido el jurado de los concursos de comparsas.

El resultado se ha desvelado durante la Gran Final del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026. El conductor de la gala, José Luis Lorido, ha dado a conocer el resultado de este desfile que da comienzo por adelantado al Carnaval pacense horas antes de que el pregón se pronuncie desde el balcón del ayuntamiento.

Caribe, ganador

Caribe este año sorprendió al público con ‘Los engendros del delirio’ y trajo una puesta en escena inspirada en los arlequines y artistas de un teatro barroco, que a través del baile y la interpretación se ven envueltos por el espíritu del carnaval. La coreografía combinó teatro y danza.

En segundo lugar, ha quedado la comparsa de Talavera la Real, Los Lingotes, con una alegoría a los Carnavales del mundo.

En tercera posición han quedado los niños y jóvenes de Cambalada. Los ganadores del 2025 no han logrado revalidar su triunfo con las meigas que presentan en 2026.

Continúan en la clasificación Moracantana (4º) y El Vaivén (5º).

Accésits

Además, las siguientes comparsas han logrado una distinción por parte del jurado: 6º Lancelot, 7º La pava and company, 8º : Los Tukanes, 9º Achiweyba y 10 Los Mismos.