El caudal del Guadiana se mantiene "estable" en Badajoz tras alcanzar los 2.050 metros cúbicos por segundo

El río Guadiana, a su paso por la ciudad de Badajoz, se mantiene en estos momentos "estable", tras haber registrado la punta del caudal alrededor de las 6.00 horas de este sábado, con 2.050 m3/s.

Así lo ha señalado la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en una nota de prensa, en la que asegura que en la presa del Zújar se ha aumentado en 40 m3/s el vertido por las compuertas de aliviadero, siendo el caudal de desembalse total de 440 m3/s, incluyendo turbinas.

Por su parte, la presa de Cijara está recibiendo y laminando importantes aportaciones de los ríos Guadiana (debido, principalmente, a la crecida de los ríos Bullaque y Bañuelos), Estena, Estenilla y Fresnedoso. En concreto, destaca la CHG, actualmente se encuentra desembalsando 780 m3/s, que son recogidos y laminados aguas abajo por el embalse de García de Sola.

Por otra parte, en la presa de El Vicario se ha procedido a cerrar un desagüe de fondo y a bajar parcialmente una compuerta, pasando a desembalsar de esta manera 32 m3/s.

Nivel rojo

En estos momentos, se mantienen por encima del umbral del nivel rojo más de una veintena de estaciones de aforo en la cuenca, entre las cuales se encuentran la CR2-06 Guadiana a.ab. Orellana, en el término municipal de Orellana la Vieja; la CR2-13 Zújar a ab. Zújar, en el término municipal de Campanario; la CR2-51 Guadiana en Villanueva de la Serena y la CR2-19 Ruecas en Hernán Cortés, ambas en el término municipal de Don Benito, y la CR2-21 Guadámez en Golondrón, de Guareña.

A ellas se suman la CR2-23 Búrdalo en Sta. Amalia; la CR2-25 Guadiana en Valverde de Mérida; la CR2-34 Guadiana a.ab. Montijo; la CR2-35 Lácara a.ab. Canchales; la CR2-36 Guadajira a.ab. Villalba; la CR2-37 Guadajira en Guadajira; la CR2-42 Albuera en Talavera, y el Azud de Badajoz.

Cabe destacar que 26 presas de la cuenca se encuentran aliviando agua, siendo estas la de Puerto de Vallehermoso, Gasset, Vicario, Vegas del Jabalón, Torre de Abraham, Cíjara, García de Sola, Orellana, La Serena, Zújar, Cancho del Fresno, Ruecas, el Azud de Lavadero, Gargáligas y Cubilar.

También lo hacen, las de Búrdalo, Los Molinos, Villalba de los Barros, Tentudía, Montijo, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales, Horno Tejero, El Boquerón y La Colada.

Noticias relacionadas

Finalemente, desde CHG se recomienda alejarse de los cauces y márgenes de los ríos, extremar las medidas de autoprotección y seguir las indicaciones de Protección Civil y el 112.