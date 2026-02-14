El Jurado La Crónica da la victoria a Water Closet en el Comba 2026

El Jurado La Crónica ya ha emitido sus votaciones y le da la victoria a la cuadrilla de costaleros de Water Closet.

Tras las votaciones en las dos últimas rondas el Jurado La Crónica ha dado por buena la actuación de estos singulares costaleros.

Podio

La Cofradía del Santo Entierro de Espina, Escamas y Papelillos Señora de la Turuta con Resurrección en febrero consigue el apoyo mayoritario de este tribunal particular y acumula entre Semifinales y Final 663 puntos de los 800 totales a los que optaba.

En segunda posición queda Al Maridi, los constructores de la Alcazaba han logrado 650 puntos, se quedan a 13 puntos de igualar a Water Closet. Una muy buena posición para esta murga laureada.

Completa el podio Marwan con su actuación casi teatral convertidos en zombis. Los ganadores del Comba 2025 logran 639 puntos.

Noticias relacionadas

Completan la final

En cuarta posición, quedan Los Camballotas, los médicos de familia procedentes de Olivenza con 621. En quinto puesto, Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) que consiguen 587y completan la final, en sexto puesto, Gitano y de Badajó (A Contragolpe) con 578.