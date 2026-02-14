Una pasarela improvisada: Las comparsas del Carnaval de Badajoz se reúnen en Puerta Palmas

No había Pasarela Don Carnal, pero se ha improvisado. Algunas comparsas se han reunido este sábado en Puerta Palmas para animar el ambiente y pasarlo bien. Por el momento, han acudido Vaivén, Pío Pío, Balumba y Cambalada, aunque esperan que se unan más al encuentro.

Este año no se ha organizado el sambódromo, que permitía ver las actuaciones de los participantes del gran desfile, pero los grupos querían animar el ambiente en la calle y han vuelto un año más al escenario de este evento destacado del Carnaval de Badajoz, consolidado como el preámbulo perfecto al Gran Desfile del domingo.

Desde Vaivén explican que querían un lugar habilitado para poder tocar y bailar: "Hemos quedado las comparsas para animar un poco y pasarlo bien. No nos podemos meter todas en San Francisco y aquí estamos bien. Se toca y se baila pero sin tener un puesto fijo ni un orden".

Balumba llegó a Entrepuentes desde la una menos cuarto. Unas integrantes explicaban que no sabían qué habían pasado este año. "Aquí estamos para echar un rato y pasarlo bien".

La Pasarela Don Carnal surgió por parte de la Falcap para dotar de programación el sábado, ya que había pocos eventos exclusivamente para los carnavaleros. Para esta actividad, se habilitaba todo el tramo de Entrepuentes (desde la rotonda de los Tres Poetas al puente de la Universidad).

El pasado año fueron once las comparsas que mostraron sus coreografías ante cientos de personas que desafiaron la lluvia.

Vaivén y el imperio mongol

Junto con Vaivén, estaban los integrantes procedentes de Mongolia y México, asesores de la temática de este año en Vaivén. Según el antropólogo Fransesc Bailón, para la temática de la comparsa se han inspirado en la figura de Genghis Khan y el imperio mongol y se han centrado en explicar su historia.

Noticias relacionadas

"Se pensaban que era un bárbaro, pero siempre buscó la paz, durante 162 años no hubo guerra en su imperio, eso es lo que él buscaba, y gracias a él somos lo que somos. Después de él vino el renacimiento en Europa, la ilustración, las ideas, los avances tecnológicos potentes de Asia, y eso benefició a Europa. Eso es lo que queremos, explicar realmente la historia y pasear la paz por las calles de Badajoz", explica el antropólogo.