Una reyerta con dos heridos, lo más destacable de la primera jornada del Carnaval de Badajoz

Una reyerta con dos heridos ha sido el incidente más relevante de la noche de este viernes, la primera jornada del Carnaval de Badajoz.

El suceso tuvo lugar en torno a las 4.15 horas en la calle San Isidro, donde dos personas fueron atendidas por los servicios de Cruz Roja tras verse implicadas en una pelea. Ambos presentaban traumatismos leves y recibieron el alta in situ, sin necesidad de traslado hospitalario.

Más allá de este episodio, la jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes de gravedad, según el balance facilitado por Cruz Roja, que califica el inicio del carnaval como "tranquilo". En total se realizaron 22 asistencias sanitarias, la mayoría de carácter leve y resueltas in situ.

Atenciones registradas

Entre las atenciones registradas se encuentran cinco heridas accidentales, cuatro traumatismos accidentales y cuatro casos de enfermedad común. También se asistió a tres personas heridas en reyertas, tres lipotimias, una intoxicación por consumo de alcohol, una luxación y un esguince.

En total, cuatro personas fueron derivadas a centros sanitarios para la realización de pruebas o procedimientos hospitalarios.

Para esta primera jornada festiva, Cruz Roja desplegó un dispositivo compuesto por 24 efectivos y tres unidades móviles, con presencia en el Desfile Infantil, el Pregón del Carnaval y la final del concurso de murgas, además de mantener la coordinación con el 112 para la atención de urgencias.