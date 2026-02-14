Balance de la noche
Una reyerta con dos heridos, lo más destacable de la primera jornada del Carnaval de Badajoz
En total se realizaron 22 asistencias sanitarias, la mayoría de carácter leve y resueltas in situ
Una reyerta con dos heridos ha sido el incidente más relevante de la noche de este viernes, la primera jornada del Carnaval de Badajoz.
El suceso tuvo lugar en torno a las 4.15 horas en la calle San Isidro, donde dos personas fueron atendidas por los servicios de Cruz Roja tras verse implicadas en una pelea. Ambos presentaban traumatismos leves y recibieron el alta in situ, sin necesidad de traslado hospitalario.
Más allá de este episodio, la jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes de gravedad, según el balance facilitado por Cruz Roja, que califica el inicio del carnaval como "tranquilo". En total se realizaron 22 asistencias sanitarias, la mayoría de carácter leve y resueltas in situ.
Atenciones registradas
Entre las atenciones registradas se encuentran cinco heridas accidentales, cuatro traumatismos accidentales y cuatro casos de enfermedad común. También se asistió a tres personas heridas en reyertas, tres lipotimias, una intoxicación por consumo de alcohol, una luxación y un esguince.
En total, cuatro personas fueron derivadas a centros sanitarios para la realización de pruebas o procedimientos hospitalarios.
Para esta primera jornada festiva, Cruz Roja desplegó un dispositivo compuesto por 24 efectivos y tres unidades móviles, con presencia en el Desfile Infantil, el Pregón del Carnaval y la final del concurso de murgas, además de mantener la coordinación con el 112 para la atención de urgencias.
- Condenado un vecino de Badajoz a indemnizar con 8.000 euros a un empresario por difamarlo en redes sociales
- La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya
- El tiempo para el Carnaval de Badajoz 2026, ¿qué días va a llover?
- La Asociación de Vecinos de San Roque quiere aclarar que los gastos de la sardina ronda los 1.000€
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche
- Herido un hombre al precipitarse de un piso en San Roque (Badajoz)