En Directo
Carnaval de Badajoz 2026
Sigue el directo la ruta de artefactos del Carnaval de Badajoz 2026
Conoce todos los detalles del recorrido y sus participantes
La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. Por eso, podrás seguir en directo la tradicional ruta de artefactos que se celebra hoy sádado desde las 12.00 horas.
Participarán alrededor de una veintena de artefactos que recorrerán desde La Granadilla hasta la avenida Saavedra Palmeiro, pasando por Santa Marina.
Carolina León Carvajal
A punto de empezar la ruta de artefactos
En la Granadilla ya se escucha la música y la gente empieza a asomar la cabeza. Los artefactos se preparan para comenzar su ruta por las calles de la ciudad. Estos ingeniosos vehículos pondrán la marcha al Carnaval y harán bailar hasta al más arrítmico.
