Sigue el directo la ruta de artefactos del Carnaval de Badajoz 2026

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. Por eso, podrás seguir en directo la tradicional ruta de artefactos que se celebra hoy sádado desde las 12.00 horas.

Participarán alrededor de una veintena de artefactos que recorrerán desde La Granadilla hasta la avenida Saavedra Palmeiro, pasando por Santa Marina.