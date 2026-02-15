Carnaval de Badajoz 2026
¿Cuánta basura se genera un sábado de Carnaval en las calles de Badajoz?
El concejal de Limpieza publica el dato en sus redes
Miles de personas en el paseo de San Francisco y en la plaza de San Atón desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada y muchos más en la plaza de España, que son los últimos que se recogen el primer sábado del Carnaval de Badajoz, cuando ya es domingo. Otros miles en el entorno de Santa María de la Cabeza y de Puerta Palmas. Tal aglomeración de personas, comiendo y bebiendo en la calle genera gran cantidad de basura que, a la mañana siguiente ha desaparecido, con el esfuerzo de los trabajadores de la concesionaria de la limpieza y recogida de residuos, FCC.
El concejal de Medio Ambiente, Rubén Galea, ha publicado en sus redes la cantidad de basura que se generó a lo largo del sábado en los espacios carnavaleros. Nada más y nada menos de 21.700 kilos de residuos en las calles.
Basura que desde primera hora del domingo el servicio de Limpieza ha recogido y "se ha empleado a fondo para dejar los espacios carnavaleros en perfecto estado para que la fiesta continúe", destaca el concejal.
La fiesta ha continuado con el Gran Desfile del domingo, que acaba de terminar y sigue en el paseo de San Francisco, donde se han concentrado comparsas y grupos de animación, junto a los artefactos, a la espera de la decisión del jurado, que en unos momentos dará a conocer los premiados del desfile.
- Condenado un vecino de Badajoz a indemnizar con 8.000 euros a un empresario por difamarlo en redes sociales
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche
- La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio
- Así te hemos contado la primera victoria de Los Camballotas en el Comba 2026
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Caribe gana el desfile infantil del Carnaval de Badajoz 2026
- Dos barrios de Badajoz tienen las viviendas más caras de Extremadura
- La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya