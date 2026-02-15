¿Cuánta basura se genera un sábado de Carnaval en las calles de Badajoz?

Miles de personas en el paseo de San Francisco y en la plaza de San Atón desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada y muchos más en la plaza de España, que son los últimos que se recogen el primer sábado del Carnaval de Badajoz, cuando ya es domingo. Otros miles en el entorno de Santa María de la Cabeza y de Puerta Palmas. Tal aglomeración de personas, comiendo y bebiendo en la calle genera gran cantidad de basura que, a la mañana siguiente ha desaparecido, con el esfuerzo de los trabajadores de la concesionaria de la limpieza y recogida de residuos, FCC.

El concejal de Medio Ambiente, Rubén Galea, ha publicado en sus redes la cantidad de basura que se generó a lo largo del sábado en los espacios carnavaleros. Nada más y nada menos de 21.700 kilos de residuos en las calles.

Basura que desde primera hora del domingo el servicio de Limpieza ha recogido y "se ha empleado a fondo para dejar los espacios carnavaleros en perfecto estado para que la fiesta continúe", destaca el concejal.

La fiesta ha continuado con el Gran Desfile del domingo, que acaba de terminar y sigue en el paseo de San Francisco, donde se han concentrado comparsas y grupos de animación, junto a los artefactos, a la espera de la decisión del jurado, que en unos momentos dará a conocer los premiados del desfile.