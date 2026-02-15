La buena noticia de la semana en Badajoz

Siempre hay motivos por los que alegrarse. Después de tantos días y semanas de lluvia, de borrascas encadenadas que han traído mucho viento y mucha agua y ha provocado desalojos, que la meteorología nos haya dado un respiro y nos esté dejando celebrar el Carnaval con sol -aunque con frío- es, sin duda, la mejor noticia de la semana.

La Agencia de Meteorología (Aemet) había razonado que lo previsible es que hubiese un paréntesis después de tantos días con tan mal tiempo. Los carnavaleros han seguido mirando al cielo. Hay que recordar que el último Gran Desfile del Domingo de Carnaval, el de 2025, se celebró pasado por agua, por mucha agua. Y en 2024, debido a las previsiones de lluvia incontestables, tuvo que trasladarse al Martes de Carnaval, algo nunca visto en el Carnaval de Badajoz.

Sin embargo, el desfile de 2026 ha podido brillar como estaba previsto y organizado. La tarde del viernes amenazaba con nubes oscuras, llovió, pero se salvaron tanto el desfile de comparsas infantiles como el pregón, a cargo de Sanguijuelas del Guadiana que, desde el balcón de ayuntamiento, atrajo a miles de carnavaleros que abarrotaron la plaza de España.

El sábado amaneció con sol, con un sol extrañamente luminoso, que animó a cientos de personas a salir al paseo de San Francisco y a la plaza de San Atón, sin temor al frío. Porque lo hizo, sobre todo al caer la noche, lo que no desanimó a quienes estaban deseando estrenar sus disfraces. Parece que vuelve la lluvia. Pero lo que ya está celebrado, celebrado queda. ¡Feliz Carnaval!