La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
Este año iba a ser el primero en participar con el grupo adulto
La comparsa Sanyati no ha podido asistir al Gran Desfile de Badajoz de este domingo debido al fallecimiento del familiar de tres integrantes. Este año iba a ser el primero en participar con el grupo adulto, ya que nacieron como una comparsa infantil, la cual ha desfilado en tres ocasiones en Badajoz, contando con este año.
Los integrantes de este pequeño grupo de 50 personas son de Salvatierra de los Barros y Salvaleón.
Temática
Este año, Sanyati presentaba como temática el Ave Fénix: "Cuando nuestra etapa infantil va llegando a su fin, nos trasladamos y construimos un nuevo nido. Con la misma esencia pero mucho más fuerte y sabio, pues porta las cenizas de sus predecesores. Gracias a ellas hoy resurgimos con un tronador grito de esperanza, convertidos en un nuevo pájaro inmortal de plumaje ardiente".
