Hasta el 5 de abril

Una exposición única en Badajoz para descubrir la riqueza artística de África

El Hospital Centro Vivo acoge la muestra '4 miradas. Colección Pi Fernandino. Arte Africano’, promovida por el Proyecto Extremadura y las fundaciones Caja Extremadura y Caja Almendralejo, que se puede ver por primera vez en España

Una de las obras expuestas en '4 miradas. La Colección Pi Fernandino. Are Africano', que se puede visitar en el Hospital Centro Vivo de Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La exposición ‘4 miradas. Colección Pi Fernandino. Arte Africano’, que hasta el próximo 5 de abril se puede visitar en la cala Vaquero Poblador de El Hospital Centro Vivo de Badajoz, ofrece una oportunidad única para descubrir la riqueza y diversidad artística de África subsahariana.

Esta muestra, que se puede ver por primera vez en España, es posible gracias al Proyecto Extremadura, la Fundación Caja Extremadura, la Fundación Cajalmendralejo y la Diputación de Badajoz, pero, sobre todo, al trabajo de Ilda Caeiro, Clara Nchama, Davinia Uriel y Belén Quejigo, cuatro participantes en el Taller de Comisariado que centra esta experiencia.

Junto a Bruno Leitao, comisario principal, las participantes han asumido la responsabilidad de trasladar a Europa un «campo vivo de relaciones, donde las obras dialogan, friccionan e imaginan futuros». Se trata de una muestra importante y necesaria, porque está compuesta de serie de obras bellísimas que comprenden distintas técnicas de expresión artística, desde la pintura a la escultura, pasando por la fotografía y el dibujo. Y, además, constituye una ocasión magnífica para acercar al público la riqueza y diversidad del arte africano, permitiendo que la ciudadanía pueda descubrir nuevas formas de expresión y entender otras realidades culturales a través de la creación artística.

Talleres y visitas guiadas

Además de contemplar la exposición, el público podrá participar en talleres y visitas guiadas. Así, habrá talleres infantiles, en horario de mañana los martes 17 y 24 de febrero, a los que acudirán, cada día, dos clases de un centro educativo. Asimismo, se ha organizado un taller para adultos, en horario de tarde, el miércoles 18 de marzo, y visitas guiadas, también por la tarde, los miércoles 25 de febrero y 11 de marzo.

En el acto de inauguración de ‘4 miradas. Colección Pi Fernandino. Arte Africano’ asistieron, entre otros, la presidenta de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García, y el director del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la diputación pacense, Manuel Candalija, y se pudo conocer en una charla este trabajo colectivo, a base de conversaciones y decisiones, que pone el foco en África subsahariana.

