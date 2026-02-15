Una exposición única en Badajoz para descubrir la riqueza artística de África

La exposición ‘4 miradas. Colección Pi Fernandino. Arte Africano’, que hasta el próximo 5 de abril se puede visitar en la cala Vaquero Poblador de El Hospital Centro Vivo de Badajoz, ofrece una oportunidad única para descubrir la riqueza y diversidad artística de África subsahariana.

Esta muestra, que se puede ver por primera vez en España, es posible gracias al Proyecto Extremadura, la Fundación Caja Extremadura, la Fundación Cajalmendralejo y la Diputación de Badajoz, pero, sobre todo, al trabajo de Ilda Caeiro, Clara Nchama, Davinia Uriel y Belén Quejigo, cuatro participantes en el Taller de Comisariado que centra esta experiencia.

Junto a Bruno Leitao, comisario principal, las participantes han asumido la responsabilidad de trasladar a Europa un «campo vivo de relaciones, donde las obras dialogan, friccionan e imaginan futuros». Se trata de una muestra importante y necesaria, porque está compuesta de serie de obras bellísimas que comprenden distintas técnicas de expresión artística, desde la pintura a la escultura, pasando por la fotografía y el dibujo. Y, además, constituye una ocasión magnífica para acercar al público la riqueza y diversidad del arte africano, permitiendo que la ciudadanía pueda descubrir nuevas formas de expresión y entender otras realidades culturales a través de la creación artística.

Talleres y visitas guiadas

Además de contemplar la exposición, el público podrá participar en talleres y visitas guiadas. Así, habrá talleres infantiles, en horario de mañana los martes 17 y 24 de febrero, a los que acudirán, cada día, dos clases de un centro educativo. Asimismo, se ha organizado un taller para adultos, en horario de tarde, el miércoles 18 de marzo, y visitas guiadas, también por la tarde, los miércoles 25 de febrero y 11 de marzo.

En el acto de inauguración de ‘4 miradas. Colección Pi Fernandino. Arte Africano’ asistieron, entre otros, la presidenta de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García, y el director del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la diputación pacense, Manuel Candalija, y se pudo conocer en una charla este trabajo colectivo, a base de conversaciones y decisiones, que pone el foco en África subsahariana.