Fallece un hombre de 65 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la calle durante la noche del sábado de Carnaval en Badajoz

Un hombre de 65 años ha fallecido en la noche del sábado del Carnaval de Badajoz tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la vía pública, en el entorno de la Plaza Alta. Así lo ha confirmado Cruz Roja, quien ha indicado que el suceso tuvo lugar en torno a las 21.15 horas, pero que no estaba relacionado con la celebración del Carnaval.

Hasta el lugar se desplazaron se movilizaron un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA), y posteriormente una Unidad Medicalizada del 112. Tras unos 40 minutos de maniobras de reanimación, finalmente se decretó el fallecimiento de la persona.

Este ha sido el incidente más grave de una jornada que, como era previsible, asegura Cruz Roja, resultó "especialmente complicada" debido a la gran afluencia de público registrada en el centro de la ciudad con motivo del Sábado de Carnaval.

64 asistencias

A lo largo de la jornada se realizaron un total de 64 asistencias, aunque la mayoría de las intervenciones fueron de carácter leve. Del total, 10 personas tuvieron que ser derivadas a centros hospitalarios para la realización de pruebas complementarias.

Entre las atenciones más frecuentes destacan 23 intoxicaciones por consumo de alcohol y 12 heridas accidentales. Además, se atendieron 7 casos de enfermedad común, 7 traumatismos accidentales, 6 personas heridas en agresiones o reyertas, 4 crisis de ansiedad, 2 esguinces, 1 luxación y 1 crisis convulsiva.

Para cubrir esta jornada, Cruz Roja desplegó un dispositivo compuesto por tres ambulancias y dos vehículos de intervención rápida, con un total de 28 voluntarios y voluntarias que prestaron servicio durante la celebración.