Las murgas hacen de las calles de Badajoz su propio escenario

El Carnaval de Badajoz continúa sin descanso. Entre las 12.00 y las 15.00 horas, la plaza de la Soledad se llenó con actuaciones de murgas infantiles y juveniles, prolongando el protagonismo de la cantera. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, llegó el turno de las murgas adultas y callejeras, que llevaron su repertorio a los escenarios oficiales repartidos por el centro: plaza Alta, plaza de la Soledad, calle Francisco Pizarro (esquina ‘La Cubana’) y plaza López de Ayala.

Yo no salgo actuó en la plaza López de Ayala. Estos villanos se quedaron a las puertas de entrar, un año más, en la Gran Final del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba). Los malos de las películas que esta murga pacense presentó encandiló a gran parte de la afición que apostaba por ellos como uno de los nombres de la final. Sus intentos incansables por ser buenos en su particular retiro espiritual en 'Campomales' no han bastado para que el jurado les diera el pase a la última fase. Obtuvieron 1.514,25 puntos en las puntuaciones del jurado oficial del concurso y se posicionaron en séptima posición sin opción a poder cantar por tercera vez en el Comba 2026.

Yo no salgo / Jota Granado

En la plaza de la Soledad estuvo 'Al maridi'. La murga abrió la gran final del Comba de este año y cerró la clasificación en la sexta posición, donde culminó literalmente La Alcazaba reivindicando el trabajo obrero. Con un arranque coral muy potente, cantaron a la ciudad con amor y autocrítica, defendieron su forma de hacer Carnaval y respondieron a quienes los cuestionan. En el popurrí recorrieron la historia desde Ibn Marwan hasta la actualidad, con referencias políticas y una despedida épica: el Carnaval como muralla que hay que defender entre todos

Los chungos también estuvieron en la plaza de la Soledad. Esta murga surgida en la Margen Derecha de Badajoz cumplió este año 20 años sobre las tablas del López y lo hizo con un personaje muy reconocible, polémico y con mucha posibilidad de copiar sus gestos; el presidente Pedro Sánchez.

Los chungos. / Jota Granado

Los deskaraos actuaron en la plaza Francisco Pizarro.Esta es una nueva murga mixta con una media de edad de 25 años y formada, en su mayoría, por caras nuevas en el concurso. Solo seis componentes cuentan con experiencia previa en el Comba: cuatro proceden de Los Charramangueros y dos de Los Chungos, entre ellos Juancho González y Nacho Correa. El resto se ha estrenado este año.

Los Deskaraos / Jota Granado

Por otro lado, Murguer Queen ha llevado su repertorio a la plaza Alta. La murga regresó este año al Teatro López de Ayala de Badajoz y lo hizo sin perder su esencia: gamberra, directa y sin complejos. Ya debutó en 2009, y su premio más destacado fue un 14º puesto con el tipo Mortal Comba (asesinas a sueldo carnavaleras). Casi veinte años después, siguen defendiendo lo que las hace diferentes: la resiliencia.