El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz

Un águila real ha protagonizado este domingo una de las anécdotas del Gran Desfile del Carnaval de Badajoz. No por su espectacularidad, que también, sino porque el Seprona ha pedido la documentación al dueño del ave rapaz y ha esperado a su dueño al terminar para comprobar que tenía todos los permisos en regla.

El águila real formaba parte del espectáculo de la comparsa El Vaivén, basado en el imperio mongol. Además del estandarte en forma de águila plateada de gran tamaño, uno de los figurantes, cetrero para más señas, llevaba agarrada un ave de gran tamaño que en algún momento llegó a desplegar las alas, pero nunca ha estado en libertad, pues ha permanecido agarrada a las manos de su propietario, sin que se haya puesto en peligro al público, que ha observado con admiración el águila.

El águila real con su dueño cetrero. / M. L.

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) es una unidad especializada de la Guardia Civil, responsable de la vigilancia, prevención e investigación de delitos contra el medio ambiente, la flora, la fauna y los recursos naturales. En este caso, su cometido ha sido comprobar que estaba garantizado el bienestar animal.

Sergio Toronjo, de El Vaivén, ha explicado a este diario que alguien ha debido avisar al Seprona, cuyos agentes se han presentado en el desfile para comprobar que el dueño del águila tenía todos los papeles el regla, como así ha sido. Sergio Toronjo señala que quien llevaba el ave rapaz se dedica a la cetrería. Ha pedido a los agentes terminar el recorrido y lo estaban esperando en la plaza de Minayo.

Desde la comparsa señalan que las bases del desfile no prohíben llevar a animales vivos, siempre que no pongan en riesgo al público, com así ha sido, pues el águila iba bien sujeta por su dueño y en ningún momento ha volado.

El Vaivén ha desfilado con la temática 'Tengri, el eterno cielo azul', inspirada en Genghis Khan y el imperio mongol, un mensaje sobre la unión de los pueblos. El grupo, integrado por 410 componentes, se ha asesorado por personas procedentes de Mongolia.

Fundada en 1988 y con sede en el barrio de San Roque, El Vaivén es conocida por sus espectaculares desfiles y por ser una habitual ganadora de premios en el desfile de comparsas de Badajoz.