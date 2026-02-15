Sigue en directo el Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz

Este domingo llega el evento más multitudinario: el Gran Desfile de Carnaval, a partir de las 12.00 horas, que contará con 58 comparsas más el grupo de percusión Batala Badajoz, 15 grupos de animación y 36 artefactos, unas cifras record que anticipan un recorrido lleno de color, música y coreografías, con Badajoz volcada en la calle para vivir el Carnaval en su versión más espectacular.

Sigue el directo y no te pierdas ningún detalle.

Mesón Los Castúos empieza a gastar su primer barril / Miriam Rubias La hora de la cerveza La hora de la cerveza. Mesón Los Castúos empieza a gastar su primer barril

Rebeca Porras Abre el recorrido Dekebais En la avenida avenida Enrique Segura Otaño ya se escuchan los primeros tambores que anuncian el inicio del desfile. Abre el recorrido la comparsa Dekebais, encargada de encabezar esta edición. La agrupación está formada por 250 componentes y este año celebra su 40 aniversario, una trayectoria consolidada dentro del Carnaval. En esta ocasión se presentan de 'Peter Pan', una temática inspirada en el universo del personaje literario

Kai, el perrito espectador del Gran Desfile / Miriam Rubias Kai, el perrito espectador El Gran Desfile es para todos los públicos, porque Kai tampoco ha querido perdérselo. Ha venido vestido de abeja para la ocasión.

Gorro de Dekebais / Miriam Rubias Arranca el Gran Desfile con Dekebais a la cabeza Dekebais abre el Desfile con un gran barco en la cabeza

Los gorros vuelan por las calles antes de que pasen las comparsas / Miriam Rubias Los gorros vuelan por las calles antes de que pasen las comparsas por avenida Santa Marina

Miriam Rubias Tres amigas de Barcelona sacan sus bocadillos para el Desfile de Badajoz / Miriam Rubias El público ya saca su arsenal Los bocadillos ya comienzan a sacarse. Estas tres amigas procedentes de Cáceres, Barcelona y Badajoz aprovechan sentadas para almorzar.

Miriam Rubias Bárbara y Carlos en el Desfile del Carnaval de Badajoz / Miriam Rubias Hablamos con el público Bárbara, Carlos y Enrique vienen a ver el desfile. Ella es pacense y él boliviano, aunque se considera pacense. "Nos encanta el Carnaval".

Pava and Company últimos detalles / Jota Granado Últimos detalles La Pava and Company ultimando el maquillaje. Jenniffer y Mari Ángeles son las sevillanas de la comparsa.

Carolina León Carvajal Las calles comienzan a llenarse / Jota Granado Las calles comienzan a llenarse La gente se prepara para el comienzo del desfile. Todas las sillas están ocupadas, y las que no se reservan con bolsos y pertenencias encima.