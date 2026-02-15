En Directo
Carnaval de Badajoz 2026
Sigue en directo el Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz
Conoce todos los detalles y curiosidades de las 59 comparsas que desfilarán este domingo a partir de las 12.00 horas
Este domingo llega el evento más multitudinario: el Gran Desfile de Carnaval, a partir de las 12.00 horas, que contará con 58 comparsas más el grupo de percusión Batala Badajoz, 15 grupos de animación y 36 artefactos, unas cifras record que anticipan un recorrido lleno de color, música y coreografías, con Badajoz volcada en la calle para vivir el Carnaval en su versión más espectacular.
Sigue el directo y no te pierdas ningún detalle.
La hora de la cerveza
La hora de la cerveza. Mesón Los Castúos empieza a gastar su primer barril
Abre el recorrido Dekebais
En la avenida avenida Enrique Segura Otaño ya se escuchan los primeros tambores que anuncian el inicio del desfile. Abre el recorrido la comparsa Dekebais, encargada de encabezar esta edición.
La agrupación está formada por 250 componentes y este año celebra su 40 aniversario, una trayectoria consolidada dentro del Carnaval.
En esta ocasión se presentan de 'Peter Pan', una temática inspirada en el universo del personaje literario
Kai, el perrito espectador
El Gran Desfile es para todos los públicos, porque Kai tampoco ha querido perdérselo. Ha venido vestido de abeja para la ocasión.
Arranca el Gran Desfile con Dekebais a la cabeza
Dekebais abre el Desfile con un gran barco en la cabeza
Los gorros vuelan por las calles antes de que pasen las comparsas por avenida Santa Marina
Miriam Rubias
El público ya saca su arsenal
Los bocadillos ya comienzan a sacarse. Estas tres amigas procedentes de Cáceres, Barcelona y Badajoz aprovechan sentadas para almorzar.
Miriam Rubias
Hablamos con el público
Bárbara, Carlos y Enrique vienen a ver el desfile. Ella es pacense y él boliviano, aunque se considera pacense. "Nos encanta el Carnaval".
Últimos detalles
La Pava and Company ultimando el maquillaje. Jenniffer y Mari Ángeles son las sevillanas de la comparsa.
Carolina León Carvajal
Las calles comienzan a llenarse
La gente se prepara para el comienzo del desfile. Todas las sillas están ocupadas, y las que no se reservan con bolsos y pertenencias encima.
Rebeca Porras
La comparsa Los Pirulfos de Barbaño, entre el público
La comparsa Los Pirulfos de Barbaño desfila en la posición número 17. Pero ojo, porque algunos de sus integrantes no solo quieren salir en el desfile… también quieren disfrutarlo como público.
Por eso han salido de su pueblo a las siete de la mañana para coger sitio en la zona de El Corte Inglés y poder ver pasar a varias comparsas antes de que les toque a ellos. Madrugón importante, pero con recompensa.
Durante la espera aprovechan el tiempo para maquillarse. Y es que no desfilan hasta las 14.30 horas, así que la mañana se les hace "larga".
Este año son nada menos que 302 miembros y salen bajo el nombre de 'La Cantina Bonita', con un vistoso disfraz de mariachis.
