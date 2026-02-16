El Arte-Facto: "El verdadero premio es hacer disfrutar al público"

El Arte-Facto ha sido el ganador de los artefactos en el Gran Desfile de Badajoz con la temática ‘Los Hijos del Fuego’, una historia inventada sobre un pueblo de guerreros y artistas en la selva. Del diseño destacan unas grandes manos en la parte delantera y la boca de un gran leopardo por detrás, la cual era la entrada hacia una oscura cueva de donde aparecían los integrantes del grupo disfrazados de tribu.

«No alegramos mucho del reconocimiento que se nos da pero, al final, el premio no es el sentido de nuestro artefacto. Hacer disfrutar a los demás con nuestro proyecto es la esencia de estos dos primeros premios», expresa Mauricio, integrante de El Arte-Facto.

El carnaval de 2025 fue su primer año. Aunque, en su grupo cuentan con gente experimentada en este mundo. El pasado año trajeron Venecia a las calles de Badajoz. El interior estaba inspirado en la Basílica de San Marcos. «Queríamos dar un cambio radical a la elegancia y buen semblante de Venecia del año pasado y optamos en este por una temática muy colorida y que fuera acorde con nuestra locura», comenta.

Proceso de creación

Llevan trabajando en el artefacto desde abril, con algunos parones en verano y navidades. ⁠El proceso comenzó con el planteamiento del proyecto. Se barajaron las opciones de materiales y colores. Después surgieron los cambios y las modificaciones. Desde Arte-Facto explican que se fabricaron piezas que, más adelante, fueron instalándose sobre el camión. Con respecto a los trajes, partieron de un boceto, y, a medida que se avanzaba, se hicieron las pruebas hasta conseguir el resultado deseado.

Utilizaron poliestireno para caracterizar el vehículo, ya que, según indican, «da versatilidad» y usaron herramientas como lijas y cutter.

Historia de la temática

La leyenda que El Arte-Facto cuenta está basada en una tierra donde existía la tribu de los Xol’Nzuri, cuyo nombre significaba ‘Los Hijos del Fuego y la Luz’. Eran un pueblo de guerreros y artistas, conocidos por sus danzas y sus vestimentas tejidas con pigmentos extraídos de hongos. De día, parecían simples cazadores y agricultores, pero al anochecer, se iluminaban con los colores del trueno y la lava. Cuando la tribu enfrentaba sequías, plagas o la sombra de enemigos invasores, Itzawara realizaba 'El Ritual de la Llama Divina'.