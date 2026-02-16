Carnaval de Badajoz
Las comparsas lucen sus trajes este lunes como maniquíes vivientes en El Corte Inglés de Badajoz
Se podrán ver de cerca los disfraces de este año portados por un miembro de cada agrupación
Dará comienzo a las 10.00 horas con una sesión de fotografía en la Sala de Ámbito Cultural
Los trajes que participaron en el gran desfile del Carnaval de Badajoz podrán apreciarse en la ‘VI exposición de maniquíes carnavaleros vivientes’, que organiza El Corte Inglés y la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap).
Los amantes de esta fiesta verán de cerca todos los disfraces de las distintas comparsas de este año, portados por un miembro de cada agrupación. Estos maniquíes vivientes estarán situados en diferentes puntos de la planta baja de El Corte Inglés.
Sesión fotográfica
La jornada de convivencia carnavalera dará comienzo a las 10.00 horas con una sesión de fotografía en la Sala de Ámbito Cultural, en la sexta planta de El Corte Inglés.
A las 12.30 horas los maniquís vivientes ocuparán su lugar en la planta baja del centro comercial y a las 13.15 horas se llevará a cabo el acto de inauguración con autoridades y medios de comunicación. También se realizará la entrega de premios a las 14:00 horas en la sala de Ámbito Cultural.
Gran desfile de Carnaval
El evento es parte de las actividades que el centro comercial organiza con la Falcap con motivo del Carnaval de Badajoz, declarado fiesta de interés turístico internacional.
Las comparsas portarán los disfraces para que vecinos y visitantes puedan contemplar de cerca las creaciones que se lucieron en el gran desfile del Carnaval de 2026. Así, los asistentes podrán apreciar cada detalle de estas verdaderas obras de arte.
- Condenado un vecino de Badajoz a indemnizar con 8.000 euros a un empresario por difamarlo en redes sociales
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche
- La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio
- Así te hemos contado la primera victoria de Los Camballotas en el Comba 2026
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Caribe gana el desfile infantil del Carnaval de Badajoz 2026
- Dos barrios de Badajoz tienen las viviendas más caras de Extremadura
- La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya