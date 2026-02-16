Diez días sin poder entrar en casa por el temporal: "En Rincón de Caya esto va para largo"

Juan Espino, vecino de Rincón de Caya (Badajoz), lleva diez días sin poder entrar en su vivienda tras las intensas lluvias asociadas a la borrasca que ha golpeado la capital pacense y su entorno. El agua ha anegado su casa, situada en la parte alta de la urbanización, y desde entonces permanece fuera, alojado en la vivienda de su hermana.

Tal y como ya adelantó La Crónica de Badajoz, las precipitaciones dejaron su inmueble inundado, con unos treinta centímetros de agua en el interior. La situación, lejos de mejorar, continúa bloqueando el acceso a la propiedad. "Esto va para largo", lamenta.

El problema añadido: alimentar al ganado

Más allá de la vivienda, el mayor quebradero de cabeza para Juan ha sido su explotación ganadera, ubicada muy próxima a la casa. Durante días no pudo acceder para recoger alimento ni transportar pienso hasta las instalaciones, lo que comprometía la alimentación de sus animales. "El principal problema era no poder entrar a por comida para el ganado", explica este ganadero que cuenta con 157 vacas y otros animales que constituyen su único medio de vida.

La solución llegó este pasado sábado gracias a la ayuda de un vecino, que le facilitó el alimento necesario, y a la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, que atendió su petición y facilitó el traslado de un remolque cargado con alpacas hasta la explotación. "El ganado está mejor. Con esto tengo para cinco días más", señala.

El ganado de Juan Espino en una explotación de Rincón de Caya. / Cedida

Agradecimiento a la Guardia Civil

Espino destaca especialmente la comprensión recibida por parte de la Guardia Civil de Tráfico, asegurando que fue el único cuerpo que atendió directamente su solicitud para poder acceder a la zona afectada. "Agradezco mucho su ayuda, han sido los únicos que han tendido la mano", afirma.

Mientras tanto, la vivienda continúa inaccesible. Aunque el nivel del agua ha descendido respecto a los primeros días, el acceso sigue impracticable y la incertidumbre sobre cuándo podrá regresar a su casa es total.

El episodio forma parte de los efectos del temporal que ha afectado a Badajoz en los últimos días, dejando acumulaciones de agua en distintas zonas y complicando la vida diaria de varios vecinos, especialmente en áreas periurbanas y rurales.

Para Juan Espino, la prioridad ahora es mantener a salvo a sus animales y esperar a que el agua permita, por fin, volver a casa.

Caminos y accesos cerrados

Fuentes del Ayuntamiento de Badajoz explican que los caminos del río Guadiana continúan hoy cerrados. Se ha reabierto la parte superior del margen izquierdo, pero no se permite el acceso al sendero de tierra. También se ha abierto el margen derecho, donde se han señalizado las zonas que aún presentan acumulación de agua y en las que sigue prohibido el paso.

Asimismo, se recomienda evitar el tránsito en las inmediaciones de ríos y riberas y mantener en todo momento una distancia de seguridad.