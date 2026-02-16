Jornadas
La Diputación de Badajoz lleva a Europa su modelo de inclusión digital y empoderamiento femenino
La institución ha presentado este programa en la 'Digin Week', celebrada en Atenas, con el objetivo de mejorar la efectividad y reducir la brecha digital
La Diputación de Badajoz ha llevado a Europa su modelo de inclusión digital y empoderamiento femenino con la presentación del programa ‘ConectAdas’, una iniciativa destinada a reducir la brecha digital de género y a impulsar la participación de la mujer en entornos tecnológicos, especialmente en el medio rural.
El proyecto busca garantizar un acceso igualitario a la formación y al empleo, favoreciendo el empoderamiento femenino y reforzando la autonomía de las mujeres en la provincia.
Además de ‘ConectAdas’, la institución provincial ha compartido su experiencia en materia de capacitación e inclusión digital, así como las políticas y herramientas que se están implementando para mejorar las competencias digitales, con especial atención a las zonas rurales y a los colectivos más vulnerables, avanzando hacia una transformación digital que no deje a nadie atrás.
'Digin Week'
Esta presentación ha tenido lugar durante la ‘Digin Week’, celebrada en Atenas (Grecia), en el marco del proyecto europeo Interreg Europe ‘Digin Europe’, una iniciativa centrada en la reducción de las brechas digitales y en la mejora de la efectividad de las políticas públicas en este ámbito. El encuentro, organizado por la región de Ática, ha reunido a los socios europeos en una agenda de trabajo que ha combinado sesiones técnicas, intercambio de buenas prácticas, aprendizaje interregional y reuniones de coordinación estratégica.
Durante las jornadas se desarrollaron sesiones de evaluación por pares (‘peer review’) orientadas a mejorar las políticas públicas sobre inclusión digital. Entre los casos analizados figuraron el de la región de Ática, centrado en el refuerzo del acceso al mercado laboral a través de la digitalización, y el del Consejo del Condado de Vestland (Noruega), relativo a la inclusión digital en los servicios electrónicos de salud y bienestar. La delegación pacense participó activamente en estos debates, aportando su experiencia y recibiendo recomendaciones para seguir perfeccionando sus estrategias.
Sesión de aprendizaje
Asimismo, se celebró una sesión de aprendizaje interregional titulada ‘Cómo medir mejor las desigualdades digitales a nivel local para afinar nuestras acciones’, en la que expertos abordaron metodologías e indicadores para evaluar el impacto de las políticas públicas en inclusión digital.
El programa se completó con la reunión del Comité de Dirección del proyecto y una visita al Centro de Alfabetización Digital de Ática. Con su participación en Atenas, la Diputación de Badajoz consolida su papel en las redes europeas de cooperación y reafirma su compromiso con el impulso de políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades, la empleabilidad y la cohesión social a través de la transformación digital.
