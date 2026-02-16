Los Lingotes: "Este año no hemos actuado, el Carnaval es lo que somos"

La comparsa Los Lingotes ha sido la ganadora del Gran Desfile del Carnaval de Badajoz. Este año han celebrado su 30 aniversario con la esencia del Carnaval como temática. Concretamente, se han inspirado en los carnavales latinos como Brasil, Barranquilla, Islas Canarias y Cuba. Además, la ciudad también estuvo presente, ya que se homenajeó a los cuatro pilares fundamentales: las comparsas, los artefactos, los grupos y las murgas. En cuanto a la música, llevaron batucadas y bailes que hacían recordar a los ritmos propios de esta fiesta.

Esta comparsa de Talavera la Real se ha levantado este lunes con "resaca emocial". La presidenta de la comparsa, Mari Carmen Martínez, destaca que, más que por el premio es por lo vivido en el desfile. El público reconocíó los típucos ritmos carnavaleros "de siempre", bailaba, se levantaba y aplaudía, "ha sido muy emocionante".

"Como íbamos representando lo nuestro, que es el Carnaval, nos hemos sentido en nuestra salsa. Es lo que somos, este año no nos hemos tenido que meter en ningún papel , sino que íbamos representando el sentimiento carnavalero, entonces eso se ha notado desde que hemos salido hasta que hemos llegado. Fue impresionante, el público nos llevó en volandas", comenta Martínez.

La idea de la temática fue del diseñador, Juan Luis Domínguez. Según Martínez, con respecto al Carnaval, tiene una visión que "va más allá". Desde el primer momento tuvo claro que quería representar la esencia del Carnaval para hacer un homenaje a esos 30 años. "Hemos querido representar ese recorrido y lo que a nosotros nos movió a crear la comparsa". Considera que los ritmos que han utilizado siempre han estado presentes y se están perdiendo. Además, lo disfrutaron mucho en el proceso, es lo que "llevan en vena" y les hace vibrar".

La evolución del Carnaval

En cuanto al diseñador, la presidenta de la comparsa señala que "siempre va un paso por delante". En este sentido, explica que el Carnaval parece que ha evolucionado hacia un modo más teatral y con personajes definidos. Mientras que, este año Domínguez ha decidido devolverle la esencia. "Ha querido dar un giro y volver a lo de siempre".

Según comenta, el público se ha alegrado de volver a escuchar "esas batucadas de antes", procendetes de Brasil, que estuvieron "muy presentes siempre". También han querido destacar en sus trajes la pluma y el color. Algo también muy característico de los carnavales. "Las sensaciones han sido de vivir lo que nos movió hace 30 años y el motivo por el cual creamos una comparsa".

Vuelta a la vistosidad

Los Lingotes destacan en sus trajes el color dorado como seña de identidad. Este año lo han combinado con colores verdes agua, tonos salmón y rosa. La inspiración viene de los típicos disfraces de carnavales de lentejuela y pedrerías, un recuerdo a lo trabajado en los inicios. El gorro de grandes dimensiones y la vistosidad del disfraz también es un homernaje a la fiesta en sí.

Para el próximo año, ya comienzan a trabajar cuando acaba el Carnaval. Antes de verano debe estar hecho el pedido de materiales, por lo que, el traje de prueba debe haberse realizado para saber qué es lo que se necesita exáctamente. Una vez que se decide el traje, también se empieza a ver la música y la coreografía. Después, a finales de septiembre o principios de octubre se inician los ensayos. En este mes tendrán las convivencias carnavaleras y cuando pasen se pondrán manos a la obra con el siguiente proyecto.

Los Lingotes, con 230 componentes, ya van por el quinto premio en su palmarés. Desde su fundación han estado presentes en el Carnaval de Badajoz y con una trayectoria marcada por la música, el baile y la puesta en escena se ha consolidado como una de las comparsas más representativas.